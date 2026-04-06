Вопросы о целях операции США в Иране остаются открытыми, заявили в Анкаре - РИА Новости, 06.04.2026
21:48 06.04.2026
Вопросы о целях операции США в Иране остаются открытыми, заявили в Анкаре
Вопросы о целях операции США в Иране остаются открытыми, заявили в Анкаре - РИА Новости, 06.04.2026
Вопросы о целях операции США в Иране остаются открытыми, заявили в Анкаре
Вопросы о стратегии и целях военной операции США в Иране остаются открытыми, заявил официальный представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T21:48:00+03:00
2026-04-06T21:48:00+03:00
в мире
сша
иран
тегеран (город)
омер челик
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149243/99/1492439913_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_198b95bf542a3b2d9e611658fcb16fab.jpg
https://ria.ru/20260406/khegset-2085542986.html
https://ria.ru/20260406/tramp-2085545175.html
сша
иран
тегеран (город)
в мире, сша, иран, тегеран (город), омер челик, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Омер Челик, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Вопросы о целях операции США в Иране остаются открытыми, заявили в Анкаре

Челик: вопрос целей операции США в Иране остается открытым

АНТАЛЬЯ, 6 апр – РИА Новости. Вопросы о стратегии и целях военной операции США в Иране остаются открытыми, заявил официальный представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что военная операция против Ирана не была направлена на смену правительства в этой стране.
"Сегодня всё чаще поднимаются вопросы о том, какую стратегию и какие цели преследовали США в Иране. Эти вопросы не только звучат всё громче, но и по-прежнему остаются без чёткого ответа. Международное сообщество ожидает прозрачности и ясности в отношении последствий этих действий и их влияния на региональную стабильность", — заявил Челик в интервью телеканалу A Haber.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Ираносуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В миреСШАИранТегеран (город)Омер ЧеликДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
