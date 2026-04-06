Турция рассчитывает на возобновление диалога по Украине, сообщил источник

Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле. Архивное фото

Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле

АНКАРА, 6 апр — РИА Новости. Турецкая сторона рассчитывает, что пауза, возникшая в переговорном треке по урегулированию конфликта на Украине, не продлится долго, Анкара в любой момент при запросе сторон готова организовать их, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.

"Мы исходим из того, что текущая пауза в переговорном процессе не будет продолжительной и стороны сохраняют интерес к продолжению диалога", — отметил собеседник агентства.

"Турция, как и прежде, готова предоставить площадку и все необходимые условия для проведения переговоров, если соответствующий запрос поступит от сторон", — подчеркнул он.

"Мы поддерживаем контакты и внимательно отслеживаем развитие ситуации, рассчитывая на возобновление дипломатических усилий в ближайшей перспективе", — добавил источник.

Как ранее сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник, Анкара продолжает контакты с Москвой Киевом в рамках посредничества по урегулированию конфликта на Украине, окно возможностей для переговорного процесса сохраняется.