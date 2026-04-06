https://ria.ru/20260406/turtsija-2085367535.html
Турция рассчитывает на возобновление диалога по Украине, сообщил источник
2026-04-06T07:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
анкара (провинция)
россия
хакан фидан
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017371955_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8e68860ee5ebbcbf69c152d9699d4c54.jpg
https://ria.ru/20260313/turtsija-2080387935.html
https://ria.ru/20260326/turtsiya-2083049085.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017371955_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_4ecbdc10c33835cd41f9a5a899abf966.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
АНКАРА, 6 апр — РИА Новости. Турецкая сторона рассчитывает, что пауза, возникшая в переговорном треке по урегулированию конфликта на Украине, не продлится долго, Анкара в любой момент при запросе сторон готова организовать их, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан
заявил, что Анкара
готова вновь предоставить площадку для переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине
.
"Мы исходим из того, что текущая пауза в переговорном процессе не будет продолжительной и стороны сохраняют интерес к продолжению диалога", — отметил собеседник агентства.
"Турция, как и прежде, готова предоставить площадку и все необходимые условия для проведения переговоров, если соответствующий запрос поступит от сторон", — подчеркнул он.
"Мы поддерживаем контакты и внимательно отслеживаем развитие ситуации, рассчитывая на возобновление дипломатических усилий в ближайшей перспективе", — добавил источник.
Как ранее сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник, Анкара продолжает контакты с Москвой
и Киевом
в рамках посредничества по урегулированию конфликта на Украине, окно возможностей для переговорного процесса сохраняется.
Россия
и Украина провели ранее три раунда прямых переговоров в Стамбуле
. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.