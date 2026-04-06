Турция рассчитывает на возобновление диалога по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 06.04.2026
Специальная военная операция на Украине
 
07:37 06.04.2026
Турция рассчитывает на возобновление диалога по Украине, сообщил источник
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПереговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 6 апр — РИА Новости. Турецкая сторона рассчитывает, что пауза, возникшая в переговорном треке по урегулированию конфликта на Украине, не продлится долго, Анкара в любой момент при запросе сторон готова организовать их, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова вновь предоставить площадку для переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине.
Переговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Турция готова принять переговоры по Украине, заявил источник
13 марта, 06:04
"Мы исходим из того, что текущая пауза в переговорном процессе не будет продолжительной и стороны сохраняют интерес к продолжению диалога", — отметил собеседник агентства.
"Турция, как и прежде, готова предоставить площадку и все необходимые условия для проведения переговоров, если соответствующий запрос поступит от сторон", — подчеркнул он.
"Мы поддерживаем контакты и внимательно отслеживаем развитие ситуации, рассчитывая на возобновление дипломатических усилий в ближайшей перспективе", — добавил источник.
Как ранее сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник, Анкара продолжает контакты с Москвой и Киевом в рамках посредничества по урегулированию конфликта на Украине, окно возможностей для переговорного процесса сохраняется.
Россия и Украина провели ранее три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Подвижек по организации переговоров по Украине сейчас нет, заявили в Анкаре
26 марта, 14:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАнкара (провинция)РоссияХакан ФиданМирный план США по Украине
 
 
