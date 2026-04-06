"Великий русский северный путь" может стать национальным турмаршрутом

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В реестр национальных туристических маршрутов, помимо "России Льва Толстого", запланировано к внесению еще одно направление в этом году – "Великий русский северный путь", который также пройдет по объектам истории и культуры Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

"Великий русский северный путь" — паломнический и этнографический маршрут, повторяющий исторические дороги к святыням Севера. Он связывает центральные регионы страны с Русским Севером, предлагая туристам знакомство с деревянным зодчеством, суровой природой и духовным наследием России.

Путь следования маршрута связывает 12 субъектов РФ и 15 епархий РПЦ.

Часть маршрута, проходящая по Подмосковью, состоит из двух туристических треков и проходит по территориям Одинцовской и Сергиево-Посадкой епархий. Первый стартовый трек маршрута пролегает по Сергиево-Посадской епархии и затрагивает Радонежское подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры, Покровский Хотьков ставропигиальный женский монастырь, Историко-художественный музей-заповедник "Абрамцево", Черниговский скит и Пещерное отделение Гефсиманского скита Троице-Сергиевой лавры и сама Свято-Троицкая Сергиева лавра.

Второй трек маршрута проходит по объектам Одинцовской епархии: Свято-Успенскому Иосифо-Волоцкому ставропигиальному мужскому монастырю, Волоколамскому кремлю, Спасо-Бородинскому женскому монастырю, Саввино-Сторожевскому ставропигиальному мужскому монастырю и Воскресенскому Ново-Иерусалимскому ставропигиальному мужскому монастырю.