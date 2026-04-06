Рейтинг@Mail.ru
"Великий русский северный путь" может стать национальным турмаршрутом - РИА Новости, 06.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
13:45 06.04.2026
https://ria.ru/20260406/turmarshrut-2085439367.html
"Великий русский северный путь" может стать национальным турмаршрутом
2026-04-06T13:45:00+03:00
2026-04-06T13:45:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/06/2085434606_0:22:1024:598_1920x0_80_0_0_b7143b414223323b0bfa7e94d4a9c114.jpg
https://ria.ru/20260402/lesopark-2084810307.html
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/06/2085434606_34:15:925:683_1920x0_80_0_0_14029ddcea78fa7cf61cbb4b9571e812.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фото : Пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В реестр национальных туристических маршрутов, помимо "России Льва Толстого", запланировано к внесению еще одно направление в этом году – "Великий русский северный путь", который также пройдет по объектам истории и культуры Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
"Великий русский северный путь" — паломнический и этнографический маршрут, повторяющий исторические дороги к святыням Севера. Он связывает центральные регионы страны с Русским Севером, предлагая туристам знакомство с деревянным зодчеством, суровой природой и духовным наследием России.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
2 апреля, 16:12
Путь следования маршрута связывает 12 субъектов РФ и 15 епархий РПЦ.
Часть маршрута, проходящая по Подмосковью, состоит из двух туристических треков и проходит по территориям Одинцовской и Сергиево-Посадкой епархий. Первый стартовый трек маршрута пролегает по Сергиево-Посадской епархии и затрагивает Радонежское подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры, Покровский Хотьков ставропигиальный женский монастырь, Историко-художественный музей-заповедник "Абрамцево", Черниговский скит и Пещерное отделение Гефсиманского скита Троице-Сергиевой лавры и сама Свято-Троицкая Сергиева лавра.
Второй трек маршрута проходит по объектам Одинцовской епархии: Свято-Успенскому Иосифо-Волоцкому ставропигиальному мужскому монастырю, Волоколамскому кремлю, Спасо-Бородинскому женскому монастырю, Саввино-Сторожевскому ставропигиальному мужскому монастырю и Воскресенскому Ново-Иерусалимскому ставропигиальному мужскому монастырю.
Статус объектов, вошедших в национальный туристический маршрут, позволит создать туристический продукт более высокого качества, охватывающий больше историко-культурных мест и интересных достопримечательностей, который привлечет в регион новых туристов в соответствии с задачами нацпроекта "Туризм и гостеприимство".
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала