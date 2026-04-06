ВСУ потеряли за сутки до 350 военных в зоне действия войск "Центра"

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр", улучшив тактическое положение, уничтожили более 350 военнослужащих ВСУ, четыре боевые бронированные машины, два артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, трех механизированных, пехотной, егерской, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Ленина, Новогригоровка, Сергеевка, Анновка, Новый Донбасс, Красноярское Донецкой Народной Республики и Райполе Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 350 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, два артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
