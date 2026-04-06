ЦАХАЛ ударила по трем аэродромам в районе Тегерана

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала три аэродрома в районе Тегерана, ударам подверглась различная авиационная техника, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в понедельник.

"Десятки истребителей ВВС Израиля нанесли удары по многочисленным воздушным объектам, включая самолеты и вертолеты, а также по дополнительной военной инфраструктуре в трех аэропортах Тегерана: Бахрам, Азмайеш и Мехрабад", - говорится в заявлении для прессы.