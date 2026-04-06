18:38 06.04.2026
ЦАХАЛ ударила по трем аэродромам в районе Тегерана
ЦАХАЛ ударила по трем аэродромам в районе Тегерана

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала три аэродрома в районе Тегерана, ударам подверглась различная авиационная техника, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в понедельник.
По данным военных, удары были нанесены в ночь на понедельник по аэродромам Бахрам и Азмайеш в окрестностях Тегерана, а также по столичному международному аэропорту Мехрабад. Целью ударов, согласно утверждению ЦАХАЛ, было ослабление возможностей военно-воздушных сил Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР).
"Десятки истребителей ВВС Израиля нанесли удары по многочисленным воздушным объектам, включая самолеты и вертолеты, а также по дополнительной военной инфраструктуре в трех аэропортах Тегерана: Бахрам, Азмайеш и Мехрабад", - говорится в заявлении для прессы.
Пресс-служба ЦАХАЛ также опубликовала фото- и видекадры ударов по авиационной инфраструктуре.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
