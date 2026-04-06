ЦАХАЛ утверждает, что ликвидировала командира сил "Кудс" КСИР

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что ликвидировала командира артиллерии иранской дивизии имени имама Хусейна, входящей в силы "Кудс" КСИР.
"Вчера (в воскресенье - ред.) ВВС Израиля, действуя на основании разведданных ЦАХАЛ, нанесли удар по главному штабу, отвечающему за управление огневой мощью дивизии имама Хусейна, и ликвидировали командира артиллерии организации, террориста Камиля Мельхема, а также других террористов, включая помощников командира дивизии Яхьи Хусейна", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Израильская армия заявляет, что Мельхем, среди прочего, руководил ракетными ударами по территории Израиля.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.