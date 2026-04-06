21:55 06.04.2026
Трамп объяснил операцию по спасению летчика своим внутренним чувством
© REUTERS / Evan Vucci — Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме
ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник объяснил необходимость операции по спасению пилота истребителя F-15E, сбитого в небе над Ираном, своим внутренним чувством.
Ранее авторитетный американский журналист Майкл Вайс писал, что в ходе спасательной операции военные США сами уничтожили два своих самолета и четыре вертолета на 300 миллионов долларов и потеряли два ударных беспилотника MQ-9 Reaper.
"Это было очень опасное задание. Я просто почувствовал, что оно того стоило", - сказал президент в ходе брифинга в Белом доме.
Истребитель-бомбардировщик F-15E был сбит в небе над Ираном. Третьего апреля началась поисковая операция, один из двух пилотов был найден быстро, о возвращении второго Трамп сообщил ночью 5 апреля.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
