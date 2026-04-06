Трамп заявил, что надеется не наносить удары по инфраструктуре Ирана - РИА Новости, 06.04.2026
21:42 06.04.2026
Трамп заявил, что надеется не наносить удары по инфраструктуре Ирана
2026-04-06T21:42:00+03:00
Трамп заявил, что надеется не наносить удары по инфраструктуре Ирана

ВАШИНГТОН, 6 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что надеется не наносить обещанные удары по иранской инфраструктуре, но если сделает это, то не сочтет военным преступлением.
"Я надеюсь, мне не придется это делать", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, что такие удары по гражданской инфраструктуре стали бы нарушением норм международного права.
Он также подчеркнул, что сделает это при необходимости и не сочтет военным преступлением.
"Мы никогда не позволим Ирану обладать ядерным оружием", - добавил Трамп.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Трамп: приемлемая сделка с Ираном должна гарантировать транзит через Ормуз
Вчера, 21:32
 
