Трамп рассказал, зачем США уничтожили свои самолеты в операции по спасению
20:44 06.04.2026
https://ria.ru/20260406/tramp-2085542322.html
Трамп рассказал, зачем США уничтожили свои самолеты в операции по спасению
Трамп рассказал, зачем США уничтожили свои самолеты в операции по спасению - РИА Новости, 06.04.2026
Трамп рассказал, зачем США уничтожили свои самолеты в операции по спасению
Американские войска сами уничтожили свои самолеты, задействованные в операции по спасению пилота сбитого над Ираном истребителя F-15E, чтобы не позволить... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T20:44:00+03:00
2026-04-06T20:44:00+03:00
в мире, иран, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп рассказал, зачем США уничтожили свои самолеты в операции по спасению

Трамп: США уничтожили свои самолеты во время спасения, чтобы не дать их Ирану

ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Американские войска сами уничтожили свои самолеты, задействованные в операции по спасению пилота сбитого над Ираном истребителя F-15E, чтобы не позволить противнику изучать военную технику США, заявил президент Дональд Трамп.
Ранее авторитетный американский журналист Майкл Вайс писал, что в ходе спасательной операции военные США сами уничтожили два своих самолета и четыре вертолета на 300 миллионов долларов и потеряли два ударных беспилотника MQ-9 Reaper. Он отмечал, что тяжелые транспортные самолеты, которые приземлились, чтобы забрать эвакуационную команду и пилота, не смогли взлететь из-за отсутствия оборудованного аэродрома.
"Мы взорвали старые самолеты. Мы разнесли их вдребезги, потому что у нас на самолетах было оборудование... Мы не хотели, чтобы кто-то знал, что у нас самое лучшее оборудование в мире. Мы не хотели, чтобы кто-то изучал наше противовоздушное и другое оборудование", - сказал он в ходе брифинга в Белом доме.
Трамп также отметил, что уничтоженные самолеты были старыми, но у Вашингтона были и более новые и легкие самолеты, которые, однако, не могли бы перевезти все необходимое оборудование.
"Самолеты действительно увязали в песке, и это было не очень похоже на взлетно-посадочную полосу. Это была ферма, а не взлетно-посадочная полоса... Там едва хватало места, чтобы приземлиться на крошечном пятачке очень влажной земли и песка", - добавил президент, говоря о причинах решения об уничтожении самолетов.
Истребитель-бомбардировщик F-15E был сбит в небе над Ираном. 3 апреля началась поисковая операция, один из двух пилотов был найден быстро, о возвращении второго президент Дональд Трамп сообщил ночью 5 апреля.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреИранСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
