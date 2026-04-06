Трамп рассказал, зачем США уничтожили свои самолеты в операции по спасению

ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Американские войска сами уничтожили свои самолеты, задействованные в операции по спасению пилота сбитого над Ираном истребителя F-15E, чтобы не позволить противнику изучать военную технику США, заявил президент Дональд Трамп.

Ранее авторитетный американский журналист Майкл Вайс писал, что в ходе спасательной операции военные США сами уничтожили два своих самолета и четыре вертолета на 300 миллионов долларов и потеряли два ударных беспилотника MQ-9 Reaper. Он отмечал, что тяжелые транспортные самолеты, которые приземлились, чтобы забрать эвакуационную команду и пилота, не смогли взлететь из-за отсутствия оборудованного аэродрома.

"Мы взорвали старые самолеты. Мы разнесли их вдребезги, потому что у нас на самолетах было оборудование... Мы не хотели, чтобы кто-то знал, что у нас самое лучшее оборудование в мире. Мы не хотели, чтобы кто-то изучал наше противовоздушное и другое оборудование", - сказал он в ходе брифинга в Белом доме.

Трамп также отметил, что уничтоженные самолеты были старыми, но у Вашингтона были и более новые и легкие самолеты, которые, однако, не могли бы перевезти все необходимое оборудование.

"Самолеты действительно увязали в песке, и это было не очень похоже на взлетно-посадочную полосу. Это была ферма, а не взлетно-посадочная полоса... Там едва хватало места, чтобы приземлиться на крошечном пятачке очень влажной земли и песка", - добавил президент, говоря о причинах решения об уничтожении самолетов.

Истребитель-бомбардировщик F-15E был сбит в небе над Ираном . 3 апреля началась поисковая операция, один из двух пилотов был найден быстро, о возвращении второго президент Дональд Трамп сообщил ночью 5 апреля.