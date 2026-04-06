20:27 06.04.2026
Трамп не ответил на вопрос об атаках на гражданскую инфраструктуру Ирана
ВАШИНГТОН, 6 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос о том, считается ли атака на гражданскую инфраструктуру Ирана военным преступлением.
"Следующий вопрос", - сказал Трамп в ответ на вопрос журналистки о том, являются ли атаки на гражданскую инфраструктуру Ирана военным преступлением.
Позже, в ходе общения с прессой, Трамп заявил, что подлинным военным преступлением якобы следует считать не удары по мирным объектам, а наличие у Ирана ядерного потенциала - вопреки неоднократным заявлениям Тегерана об отсутствии стремления обладать ядерным оружием. Трамп также подчеркивал, что его не беспокоит мнение критиков бомбардировок гражданской инфраструктуры, включая электростанции и мосты.
Американский лидер ранее пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду".
При этом Трамп заявил ранее, что Вашингтон и Тегеран могут заключить сделку в понедельник, 6 апреля. В воскресенье Трамп сообщил Axios, что США проводят "глубокие переговоры" с Ираном и что сделка может быть достигнута уже ко вторнику. Кроме того, ранее американский лидер пригрозил, что во вторник уничтожит электростанции и мосты и потребовал разблокировать Ормузский пролив.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Ранее посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости напомнил, что исламская республика, основываясь на своей доктрине безопасности и фетве духовного лидера, неоднократно заявляла об отсутствии у нее стремления к обладанию ядерным оружием, а иранская ядерная программа носит мирный характер.
