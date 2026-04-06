19:20 06.04.2026
Трамп назвал глупцами тех, кто выступает против конфликта с Ираном
Трамп назвал глупцами американцев, выступающих против конфликта с Ираном

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал глупцами тех своих соотечественников, которые критикуют продолжающуюся американскую военную кампанию против Ирана.
"Они (американцы, выступающие против войны с Ираном – ред.) - глупцы, потому что эта война только об одном: у Ирана не может быть ядерного оружия", - сказал Трамп журналистам.
Трамп заявил, что Ирану повезло сбить американский истребитель
Вчера, 18:46
Согласно опросу, проведенному Университетом Массачусетса в конце марта, 42% опрошенных американцев выступили категорически против операции США и Израиля против Ирана, 28% считают, что нападение на Иран приведет лишь к росту цен на нефть, 42% - что это не спасет жизни американцев, 41% - что Трамп таким образом не ставит США на первое место. Кроме того, более половины опрошенных выступают категорически против операции на земле в Иране.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Трамп высказался про захват иранской нефти
Вчера, 18:40
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
