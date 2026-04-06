Мирра Андреева сохранила десятую строчку в рейтинге WTA

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева осталась на десятой строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На прошедшей неделе Андреева не принимала участия в турнирах. Ее соотечественницы Екатерина Александрова и Людмила Самсонова также не выступали и сохранили за собой 13-ю и 21-ю позиции соответственно.
Диана Шнайдер осталась на 19-м месте. На минувшей неделе она дошла до четвертьфинала турнира категории WTA 500 в американском Чарльстоне, где уступила будущей победительнице соревнований представительнице США Джессике Пегуле. До той же стадии дошла Анна Калинская, проигравшая американке Иве Йович. Россиянка сохранила за собой 22-ю строчку.
По итогам турнира в Чарльстоне одну позицию в рейтинге прибавила Анастасия Захарова. Несмотря на поражение в первом раунде, она поднялась на 65-ю строчку.
Первой ракеткой мира остается белоруска Арина Соболенко. Вторую строчку занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина, третью - американка Кори Гауфф.
Рейтинг WTA, версия от 6 апреля:
- 1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) - 11025 очков;
- 2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) - 8108;
- 3 (3). Кори Гауфф (США) - 7278;
- 4 (4). Ига Швёнтек (Польша) - 7263;
- 5 (5). Джессика Пегула (США) - 6243;
- 6 (6). Аманда Анисимова (США) - 5995;
- 7 (7). Элина Свитолина (Украина) - 3965;
- 8 (8). Жасмин Паолини (Италия) - 3907;
- 9 (9). Виктория Мбоко (Канада) - 3531;
- 10 (10). Мирра Андреева (Россия) - 3121...
- 13 (13). Екатерина Александрова (Россия) - 2886...
- 19 (19). Диана Шнайдер (Россия) - 2001...
- 21 (21). Людмила Самсонова - 1845;
- 22 (22). Анна Калинская (Россия) - 1813...
- 60 (58). Вероника Кудерметова (Россия) - 1023...
- 65 (66). Анастасия Захарова (Россия) - 978…
- 73 (74). Оксана Селехметьева (Россия) - 898...
- 90 (99). Анна Блинкова (Россия) - 819.