Мирра Андреева сохранила десятую строчку в рейтинге WTA - РИА Новости Спорт, 06.04.2026
08:52 06.04.2026 (обновлено: 08:56 06.04.2026)
Мирра Андреева сохранила десятую строчку в рейтинге WTA
Мирра Андреева сохранила десятую строчку в рейтинге WTA - РИА Новости Спорт, 06.04.2026
Мирра Андреева сохранила десятую строчку в рейтинге WTA
Первая ракетка России Мирра Андреева осталась на десятой строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте... РИА Новости Спорт, 06.04.2026
теннис
спорт
россия
сша
чарльстон
оксана селехметьева
мирра андреева
екатерина александрова
россия
сша
чарльстон
спорт, россия, сша, чарльстон, оксана селехметьева, мирра андреева, екатерина александрова, людмила самсонова, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Россия, США, Чарльстон, Оксана Селехметьева, Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Мирра Андреева сохранила десятую строчку в рейтинге WTA

Первая ракетка России Мирра Андреева осталась на десятой строчке рейтинга WTA

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева осталась на десятой строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На прошедшей неделе Андреева не принимала участия в турнирах. Ее соотечественницы Екатерина Александрова и Людмила Самсонова также не выступали и сохранили за собой 13-ю и 21-ю позиции соответственно.
Экс-тренер сестер Уильямс дал совет Мирре Андреевой
25 марта, 13:08
Диана Шнайдер осталась на 19-м месте. На минувшей неделе она дошла до четвертьфинала турнира категории WTA 500 в американском Чарльстоне, где уступила будущей победительнице соревнований представительнице США Джессике Пегуле. До той же стадии дошла Анна Калинская, проигравшая американке Иве Йович. Россиянка сохранила за собой 22-ю строчку.
По итогам турнира в Чарльстоне одну позицию в рейтинге прибавила Анастасия Захарова. Несмотря на поражение в первом раунде, она поднялась на 65-ю строчку.
Первой ракеткой мира остается белоруска Арина Соболенко. Вторую строчку занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина, третью - американка Кори Гауфф.
Рейтинг WTA, версия от 6 апреля:
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Рублев и Хачанов поднялись в рейтинге ATP
08:03
 
ТеннисСпортРоссияСШАЧарльстонОксана СелехметьеваМирра АндрееваЕкатерина АлександроваЛюдмила СамсоноваЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
