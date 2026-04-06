Чехов, Дюма и Гоголь: премьеры Театра Моссовета

В Театре Моссовета прошла премьера спектакля "Чайка" режиссера Андрея Кончаловского. Новое прочтение хрестоматийного текста – его очередное обращение к пьесам русского классика. Также среди премьерных спектаклей театра – музыкальные "Три мушкетера" и знаменитая пьеса Гоголя. Кадры со спектаклей – в фотоленте РИА Новости.

"Чайка", режиссер Андрей Кончаловский

© Фото предоставлены пресс-службой Театра Моссовета Спектакль "Чайка" Спектакль "Чайка" © Фото предоставлены пресс-службой Театра Моссовета 1 из 2 © Фото предоставлены пресс-службой Театра Моссовета Спектакль "Чайка" Спектакль "Чайка" © Фото предоставлены пресс-службой Театра Моссовета 2 из 2 Спектакль "Чайка" © Фото предоставлены пресс-службой Театра Моссовета 1 из 2 Спектакль "Чайка" © Фото предоставлены пресс-службой Театра Моссовета 2 из 2

Одну из главных пьес русской литературы – "Чайку" Чехова – поставил на сцене Театра Моссовета режиссер Андрей Кончаловский. Это продолжение его чеховской трилогии на сцене театра, в которую входят "Дядя Ваня", "Вишневый сад" и "Три сестры". Ближайшие премьерные показы "Чайки" (18+) пройдут 23, 24 апреля и 29 июля.

"Попытка понять великих всегда связана с открытием. Всегда заново открываются Бах, Чайковский или Чехов. Если открытие происходит, то автор оживает и предстает перед зрителем трепещущий и живой. Это главная цель — попытаться вернуть Чехова к жизни".

Эта постановка – уже третье обращение Кончаловского к тексту знаменитой пьесы Чехова. В 1987 году была постановка в парижском театре "Одеон", а в 2004-м "Чайка" стала первым спектаклем режиссера на моссоветовской сцене. Нину Заречную играла Юлия Высоцкая, а Костю Треплева – Алексей Гришин. Сегодня Высоцкая играет уже Аркадину, а Гришин – Тригорина.

"Антон Павлович говорил: у меня все написано – чего объяснять? Как поймете, так и смотрите. Для меня главное, чтобы меня, как зрителя, волновало то событие, которое происходит на сцене. Это довольно сложная магия. Пьесы Чехова в этом смысле – огромное испытание для артистов, для режиссеров, для театров. Как сделать эту пьесу так, чтобы люди приходили и уходили со слезами, с восторгом?" - поясняет Кончаловский новую редакцию третьей для него "Чайки".

"Три мушкетера", режиссер Евгений Марчелли

© Фото предоставлены пресс-службой Театра Моссовета / Елена Лапина Спектакль "Три мушкетера" Спектакль "Три мушкетера" © Фото предоставлены пресс-службой Театра Моссовета / Елена Лапина 1 из 2 © Фото предоставлены пресс-службой Театра Моссовета / Елена Лапина Спектакль "Три мушкетера" Спектакль "Три мушкетера" © Фото предоставлены пресс-службой Театра Моссовета / Елена Лапина 2 из 2 Спектакль "Три мушкетера" © Фото предоставлены пресс-службой Театра Моссовета / Елена Лапина 1 из 2 Спектакль "Три мушкетера" © Фото предоставлены пресс-службой Театра Моссовета / Елена Лапина 2 из 2

Легендарный роман Дюма-отца в интерпретации художественного руководителя Театра Моссовета Евгения Марчелли превратился в драматический концерт (12+). Музыкальные номера взяты из одноименного мюзикла Максима Дунаевского, Марка Розовского, Юрия Ряшенцева. В масштабной постановке занято несколько десятков артистов, живой оркестр и каскадерская группа. В главных ролях - Екатерина Гусева, Ольга Кабо, Евгения Крюкова, Александр Яцко, Валерий Ярёменко, Виталий Кищенко.Ближайший показ – 19 апреля, 4 и 18 июля.

Драматургической основой постановки послужила самая авантюрная и захватывающая сюжетная линия романа – история с подвесками, подаренными королевой Франции Анной Австрийской герцогу Бэкингему, которые должен во что бы то ни стало вернуть юный Д’Артаньян и его друзья.

Зрителей ждет более 20 музыкальных номеров, легко и изящно вплетенных в сюжетную канву. В качестве хореографа был приглашен один из ведущих постановщиков российских мюзиклов Егор Дружинин.

Евгений Марчелли: "Для меня "Мушкетеры" – это всегда история про дружбу и любовь, про романтическую легкость от жизни, от авантюры, от молодости. Хочется мажорного, эмоционально насыщенного действа, не побоюсь этого слова, феерии. Именно так мы хотим воплотить этот материал на сцене. Сегодня нашей главной задачей является, на мой взгляд, подарить зрителю три часа радости в театре".

"Женитьба", режиссер Евгений Марчелли

© Фото предоставлены пресс-службой Театра Моссовета / Кристина Вануни Спектакль "Женитьба" Спектакль "Женитьба" © Фото предоставлены пресс-службой Театра Моссовета / Кристина Вануни 1 из 2 © Фото предоставлены пресс-службой Театра Моссовета / Елена Лапина Спектакль "Женитьба" Спектакль "Женитьба" © Фото предоставлены пресс-службой Театра Моссовета / Елена Лапина 2 из 2 Спектакль "Женитьба" © Фото предоставлены пресс-службой Театра Моссовета / Кристина Вануни 1 из 2 Спектакль "Женитьба" © Фото предоставлены пресс-службой Театра Моссовета / Елена Лапина 2 из 2

Еще одна премьера Евгения Марчелли – знаменитая "Женитьба" по Гоголю (16+), которую автор определил как "совершенно невероятное событие в двух действиях". Премьеру можно посмотреть 12 апреля, 16 и 26 июля. В главных ролях - Ольга Остроумова, Александр Яцко, Валерий Ярёменко, Сергей Виноградов.

Основной темой спектакля становится полное отсутствие любви. Режиссер подчеркивает грубость и бездуховность подхода к понятию "брак" в обществе, а также тему унизительного процесса "смотрин" и "сватовства".

