На юге Ирана все нефтехимические предприятия обесточены из-за атаки
Атака на юге Ирана привела к отключению электричества на всех нефтехимических предприятиях района Ассалуйе, сообщило иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 06.04.2026
ru-RU
Tasnim: все нефтехимические предприятия района в Иране обесточены из-за атаки
ТЕГЕРАН, 6 апр - РИА Новости.
Атака на юге Ирана привела к отключению электричества на всех нефтехимических предприятиях района Ассалуйе, сообщило иранское агентство Tasnim
"Компании Mobin и Damavand, которые обеспечивали электричеством, водой и кислородом нефтехимические предприятия Ассалуйе, оказались атакованы, из-за чего все нефтехимические предприятия Ассайлуе останутся без электричества до восстановления (работы) этих компаний", - сообщило агентство.
Несколько взрывов прогремело в районе нефтехимических предприятий Ассалуйе на юге Ирана
, сообщило ранее агентство Fars, отметив, что они произошли в результате атаки "противника".
Министр обороны Израиля Исраэль Кац
заявил, что военные атаковали крупнейший нефтехимический завод на юге Ирана.
Позже национальная компания нефтехимической промышленности Ирана сообщила о повреждениях сторонних объектов особой экономической и энергетической зоны "Парс", отметив, что ситуация под контролем, добавило иранское агентство Tasnim.