Команда ФТСАРР завоевала два золота на чемпионате Европы

Танцоры ФТСАРР на чемпионате Европы в Великобритании

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Спортсмены ФТСАРР спустя неделю после чемпионата и первенств России по танцевальному спорту приняли участие в чемпионате и первенствах Европы, которые прошли с 3 по 5 апреля в Блэкпуле (Великобритания).

Иван Решетников и Елизавета Харинова (Волгоград), действующие чемпионы мира, двукратные чемпионы России, стали победителями чемпионата Европы в европейской программе.

Иван Варфоломеев и Яна Машарова (Москва) - серебряные призеры чемпионата России, поднялись на вторую ступень пьедестала.

Золото чемпионата Европы в латиноамериканской программе завоевали чемпионы России 2026 года Шариф Мирханов и Анна Долгополова (Долгопрудный).

Даниил Винокур и Александра Анпилогова (Курск) стали победителями первенства Европы в возрастной группе юниоры и юниорки 16-20 лет. В активе у пары также серебро в возрастной группе юниоры и юниорки 16-18 лет.

Никита Кульпин и София Сурнакова (Москва) завоевали бронзовые награды первенства Европы в европейской программе в возрастной группе юниоры и юниорки 16-20 лет.

Алексей Румянцев и Анна Локтионова (Москва) - безоговорочные лидеры первенства России в трех спортивных дисциплинах, стали победителями первенства Европы в европейской программе в возрастной группе юноши и девушки 14-15 лет. Алексей Герцен и Карина Эфендиева (Санкт-Петербург) заняли второе место.

Финалистами чемпионата и первенств Европы в составе сборной ФТСАРР стали:

Никита Береснев и Алина Исламова (чемпионат Европы, европейская программа – 4 место),

Илья Гавриков и Елизавета Борисова (чемпионат Европы, латиноамериканская программа - 3 место),

Таха Чошар и Диана Федорова (чемпионат Европы, латиноамериканская программа - 5 место),

Герцен Алексей и Карина Эфендиева (первенство Европы, европейская программа 14-15 лет – 2 место),

Бабаев Степан и Шеховцева Таисия (первенство Европы, европейская программа 14-15 лет – 4 место),

Иван Шубников и Вероника Жмакина (первенство Европы, европейская программа, 16-18 лет – 4место),

Александр Жгун и Арина Бучихина (первенство Европы, европейская программа 16-20 лет – 2 место).