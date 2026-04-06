Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 06.04.2026 (обновлено: 19:55 07.04.2026)

Команда ФТСАРР завоевала два золота на чемпионате Европы

© Фото : ФТСАРРТанцоры ФТСАРР на чемпионате Европы в Великобритании
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Спортсмены ФТСАРР спустя неделю после чемпионата и первенств России по танцевальному спорту приняли участие в чемпионате и первенствах Европы, которые прошли с 3 по 5 апреля в Блэкпуле (Великобритания).
Иван Решетников и Елизавета Харинова (Волгоград), действующие чемпионы мира, двукратные чемпионы России, стали победителями чемпионата Европы в европейской программе.
Иван Варфоломеев и Яна Машарова (Москва) - серебряные призеры чемпионата России, поднялись на вторую ступень пьедестала.
Золото чемпионата Европы в латиноамериканской программе завоевали чемпионы России 2026 года Шариф Мирханов и Анна Долгополова (Долгопрудный).
Даниил Винокур и Александра Анпилогова (Курск) стали победителями первенства Европы в возрастной группе юниоры и юниорки 16-20 лет. В активе у пары также серебро в возрастной группе юниоры и юниорки 16-18 лет.
Никита Кульпин и София Сурнакова (Москва) завоевали бронзовые награды первенства Европы в европейской программе в возрастной группе юниоры и юниорки 16-20 лет.
Алексей Румянцев и Анна Локтионова (Москва) - безоговорочные лидеры первенства России в трех спортивных дисциплинах, стали победителями первенства Европы в европейской программе в возрастной группе юноши и девушки 14-15 лет. Алексей Герцен и Карина Эфендиева (Санкт-Петербург) заняли второе место.
Финалистами чемпионата и первенств Европы в составе сборной ФТСАРР стали:
  • Никита Береснев и Алина Исламова (чемпионат Европы, европейская программа – 4 место),
  • Илья Гавриков и Елизавета Борисова (чемпионат Европы, латиноамериканская программа - 3 место),
  • Таха Чошар и Диана Федорова (чемпионат Европы, латиноамериканская программа - 5 место),
  • Герцен Алексей и Карина Эфендиева (первенство Европы, европейская программа 14-15 лет – 2 место),
  • Бабаев Степан и Шеховцева Таисия (первенство Европы, европейская программа 14-15 лет – 4 место),
  • Иван Шубников и Вероника Жмакина (первенство Европы, европейская программа, 16-18 лет – 4место),
  • Александр Жгун и Арина Бучихина (первенство Европы, европейская программа 16-20 лет – 2 место).
"Спортсмены ФТСАРР выступили достойно, продемонстрировав волю к победе и высокое спортивное мастерство" отметила Президент Надежда Викторовна Ерастова.
 
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Бавария
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Арсенал
    0
    1
  • Волейбол
    Завершен
    Уралочка-НТМК
    Динамо Москва
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Норри
    А. Д. Минаур
    662
    726
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    ЦСКА
    2
    5
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Уралмаш
    69
    82
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    99
    69
  • Баскетбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    102
    88
  • Футбол
    Завершен
    Рексем
    Саутгемптон
    1
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала