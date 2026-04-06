17:33 06.04.2026
В КБР завершили расследование дела о получении взяток мировым судьей
В КБР завершили расследование дела о получении взяток мировым судьей

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Расследование уголовного дела о получении взяток в отношении мирового судьи в отставке Мухамеда Темботова в Кабардино-Балкарии завершено, сообщает СК РФ.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении мирового судьи судебного участка №7 Нальчикского судебного района Мухамеда Темботова, пребывающего в отставке. Он обвиняется в совершении нескольких эпизодов преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное организованной группой лиц по предварительному сговору) и части 1 статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество, через посредника)", - говорится в сообщении на платформе МАХ.
Следствием установлено, что в период с ноября 2024 года по май 2025 года Темботов, действуя в составе организованной им преступной группы с участием своих секретаря судебного заседания Марианны Карасовой и помощника судьи Елены Рашидовой, неоднократно получил взятки размере от 10 до 100 тысяч рублей от участников судопроизводства за принятие решений по административным делам, находившимся в его производстве. После получения в мае 2025 года ранее потребованной взятки в размере 100 тысяч рублей от местного жителя, обратившегося с заявлением в республиканское УФСБ и действовавшего в рамках оперативно-розыскных мероприятий, Темботов и Карасова были задержаны.
Уголовное дело было возбуждено председателем СК России А.И. Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации.
Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
"Соучастникам судьи также предъявлены обвинения, уголовные дела в отношении них находятся на завершающей стадии расследования", - добавили в ведомстве.
