В КБР завершили расследование дела о получении взяток мировым судьей

Следствием установлено, что в период с ноября 2024 года по май 2025 года Темботов, действуя в составе организованной им преступной группы с участием своих секретаря судебного заседания Марианны Карасовой и помощника судьи Елены Рашидовой, неоднократно получил взятки размере от 10 до 100 тысяч рублей от участников судопроизводства за принятие решений по административным делам, находившимся в его производстве. После получения в мае 2025 года ранее потребованной взятки в размере 100 тысяч рублей от местного жителя, обратившегося с заявлением в республиканское УФСБ и действовавшего в рамках оперативно-розыскных мероприятий, Темботов и Карасова были задержаны.