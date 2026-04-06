Минобрнауки установило квоты на стипендии президента для студентов
2026-04-06T17:44:00+03:00
Минобрнауки установило квоты на стипендии президента на 2026/27 учебный год
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости.
Минобрнауки России установило квоты на стипендии президента РФ для студентов на 2026/27 учебный год, соответствующий приказ
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить квоты на стипендии президента Российской Федерации для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по образовательным программам высшего образования, для конкурсных групп на 2026/27 учебный год согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в приказе.
По конкурсной группе "Математические и естественные науки" установлено 312 квот, по группе "Инженерное дело, технологии и технические науки" - 1428 квот, по "Здравоохранению и медицинским наукам" - 595 квот.
Для конкурсной группы "Науки об обществе" установлено 190 квот, для "Сельского хозяйства и сельскохозяйственных наук" - 162 квоты, для "Образования и педагогических наук" - 486. "Гуманитарные науки" получили 96 квот, "Искусство и культура" - 9.