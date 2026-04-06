Минобрнауки установило квоты на стипендии президента для студентов - РИА Новости, 06.04.2026
17:44 06.04.2026 (обновлено: 18:03 06.04.2026)
Минобрнауки установило квоты на стипендии президента для студентов
Минобрнауки установило квоты на стипендии президента для студентов - РИА Новости, 06.04.2026
Минобрнауки установило квоты на стипендии президента для студентов
Минобрнауки России установило квоты на стипендии президента РФ для студентов на 2026/27 учебный год, соответствующий приказ опубликован на официальном... РИА Новости, 06.04.2026
общество, россия, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Минобрнауки установило квоты на стипендии президента для студентов

Минобрнауки установило квоты на стипендии президента на 2026/27 учебный год

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Минобрнауки России установило квоты на стипендии президента РФ для студентов на 2026/27 учебный год, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить квоты на стипендии президента Российской Федерации для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по образовательным программам высшего образования, для конкурсных групп на 2026/27 учебный год согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в приказе.
По конкурсной группе "Математические и естественные науки" установлено 312 квот, по группе "Инженерное дело, технологии и технические науки" - 1428 квот, по "Здравоохранению и медицинским наукам" - 595 квот.
Для конкурсной группы "Науки об обществе" установлено 190 квот, для "Сельского хозяйства и сельскохозяйственных наук" - 162 квоты, для "Образования и педагогических наук" - 486. "Гуманитарные науки" получили 96 квот, "Искусство и культура" - 9.
ОбществоРоссияОбразование - ОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
