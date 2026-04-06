Минобрнауки установило квоты на стипендии президента для студентов

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Минобрнауки России установило квоты на стипендии президента РФ для студентов на 2026/27 учебный год, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить квоты на стипендии президента Российской Федерации для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по образовательным программам высшего образования, для конкурсных групп на 2026/27 учебный год согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в приказе.

По конкурсной группе "Математические и естественные науки" установлено 312 квот, по группе "Инженерное дело, технологии и технические науки" - 1428 квот, по "Здравоохранению и медицинским наукам" - 595 квот.