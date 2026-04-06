Белый дом назвал план прекращения огня с Ираном лишь одной из идей сделки

ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. План, предлагающий 45-дневное прекращение огня между Соединенными Штатами и Ираном, является лишь одним из вариантов, обсуждаемых Тегераном и Вашингтоном, а президент США Дональд Трамп пока не принял окончательное решение, заявил неназванный представитель Белого дома американским СМИ.

Ранее портал Axios сообщал, что США Иран и посредники в регионе обсуждают условия возможного прекращения огня на 45 дней в качестве первой фазы из двухступенчатого плана по урегулированию конфликта. Американский чиновник заявлял порталу, что в последние несколько дней администрация Трампа сделала несколько предложений Ирану, однако иранские чиновники "пока что" не приняли ни одно из них.

"(План - ред.) является лишь одной из многих идей, которые обсуждаются сейчас. Президент его не подтвердил. Операция "Эпическая ярость" продолжается", - говорится в заявлении, распространенном среди американских журналистов.

Чиновник Белого дома также отметил, что американский лидер предоставит больше информации по вопросу в ходе своей предстоящей пресс-конференции, назначенной на 20.00 мск.

Трамп сообщил в воскресенье, что США проводят "глубокие переговоры" с Ираном и что сделка может быть достигнута уже ко вторнику.

Трамп ранее заявлял, что Вашингтон Тегеран провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако заявил, что Тегеран получал через посредников послания о желании Вашингтона начать диалог об окончании конфликта.