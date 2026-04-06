Белый дом назвал план прекращения огня с Ираном лишь одной из идей сделки
Белый дом: прекращение огня на 45 дней является лишь одним из вариантов сделки
ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. План, предлагающий 45-дневное прекращение огня между Соединенными Штатами и Ираном, является лишь одним из вариантов, обсуждаемых Тегераном и Вашингтоном, а президент США Дональд Трамп пока не принял окончательное решение, заявил неназванный представитель Белого дома американским СМИ.
Ранее портал Axios сообщал, что США
, Иран
и посредники в регионе обсуждают условия возможного прекращения огня на 45 дней в качестве первой фазы из двухступенчатого плана по урегулированию конфликта. Американский чиновник заявлял порталу, что в последние несколько дней администрация Трампа
сделала несколько предложений Ирану, однако иранские чиновники "пока что" не приняли ни одно из них.
"(План - ред.) является лишь одной из многих идей, которые обсуждаются сейчас. Президент его не подтвердил. Операция "Эпическая ярость" продолжается", - говорится в заявлении, распространенном среди американских журналистов.
Чиновник Белого дома также отметил, что американский лидер предоставит больше информации по вопросу в ходе своей предстоящей пресс-конференции, назначенной на 20.00 мск.
Трамп сообщил в воскресенье, что США проводят "глубокие переговоры" с Ираном и что сделка может быть достигнута уже ко вторнику.
Трамп ранее заявлял, что Вашингтон
и Тегеран
провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако заявил, что Тегеран получал через посредников послания о желании Вашингтона начать диалог об окончании конфликта.
США и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.