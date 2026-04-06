Спецоперация, 6 апреля: ВСУ потеряли до 1210 военных за сутки

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Российские группировки, участвующие в спецоперации, за прошедшие сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции, а также продолжили продвижение в глубину обороны противника, Киев потерял до 1210 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в понедельник.

Кроме того, украинские войска лишились 17 боевых бронированных машин, 7 артиллерийских орудий, 11 станций радиоэлектронной борьбы и 3 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, 6 складов боеприпасов и 17 складов материальных средств.

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение цехам производства систем управления и комплектующих оперативно-тактических ракет, энергетической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ , местам хранения и сборки беспилотников самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Средства ПВО сбили 12 управляемых авиабомб, три снаряда РСЗО HIMARS, две ракеты "Нептун" и 693 беспилотников. Силы Черноморского флота отразили атаку безэкипажных катеров в северо-восточной части Чёрного моря , уничтожены четыре безэкипажных катера, а также ракета "Нептун-МД".

Пытались дестабилизировать рынок углеводородов

Казахстана. Также Минобороны РФ сообщило, что в минувшую ночь киевский режим атаковал объекты международной нефтетранспортной компании "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) в морском перевалочном комплексе в Новороссийске . Целью атаки в МО РФ назвали дестабилизацию мирового рынка углеводородов и прекращение поставок нефтепродуктов европейским потребителям. Таким образом, Киев собирался нанести максимальный экономический ущерб крупнейшим акционерам КТК: энергетическим компаниям из США

В результате ударов украинскими дронами были повреждены трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал. Кроме того, произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами. Также украинские БПЛА ночью атаковали гражданскую инфраструктуру Новороссийска. В результате попаданий по многоквартирным и частным жилым домам ранения получили гражданские лица, в том числе дети.​

Пока на паузе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс пока находится "на паузе", у США много других дел, из-за чего трудно собраться в трёхстороннем формате. Кремлю, по его словам, неизвестно о планах спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера поехать в Киев после Пасхи.

Песков также не исключил, что при расследовании попытки атаки на газопровод в Сербии , о которой ранее сообщил президент страны Александр Вучич , будут найдены следы Украины.

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали более 110 беспилотниками территорию Белгородской области , один человек погиб, еще один ранен, сообщил глава региона Вячеслав Гладков . По его словам, всего под удар попали 38 населённых пунктов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что запуск проекта сотрудничества японского производителя дронов Terra Drone Corporation с украинским разработчиком Amazing Drones наносит еще больший урон отношениям Москвы Токио , а сама Япония глубже втягивается в украинский конфликт. По её словам, Москва рассматривает запуск проекта как враждебный шаг.

Более 680 мирных жителей России получили ранения вследствие атак ВСУ в марте, 114 человек погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник . Он добавил, что от атак ВСУ в марте пострадали 28 медицинских работников РФ, десять из них были убиты.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что шесть российских и шесть украинских семей могут воссоединиться с родными и близкими в России и на Украине в первой половине 2026 года.

В любой момент

Турецкая сторона рассчитывает, что пауза в переговорном процессе не продлится долго, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве. По его словам, Анкара в любой момент при запросе сторон готова организовать переговоры.

Непопулярные решения

Одессе, Украинские СМИ в понедельник сообщали о взрывах в Харькове Чернигове и подконтрольном ВСУ Херсоне

По данным " Укрэнерго ", часть абонентов в Сумской, Харьковской, Одесской, Черниговской областях и подконтрольной ВСУ части Херсонской остались без электроснабжения. "Черниговоблэнерго" сообщила о более 340 тысячах абонентов, оставшихся без света.

Власти Украины могут ужесточить мобилизацию под предлогом введения фиксированных сроков службы, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на военного омбудсмена Ольгу Решетилову. Сейчас, по её словам, из-за уклонистов, наличия брони и коррупционных схем, Украина не может выстроить ротации. При этом будущие решения по усилению мобилизации, по словам Решетиловой, будут непопулярными.