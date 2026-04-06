ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ в Харьковской области

КУРСК, 6 апр - РИА Новости. Артиллерийский расчёт САУ 2С19 группировки войск "Север" уничтожил пункт управления и стартовую позицию БПЛА ВСУ в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир расчета с позывным "Тайга".

"Уничтожение пунктов управления БПЛА и стартовых позиций лишает противника возможности вести разведку и наносить удары с воздуха, что существенно снижает его боевой потенциал. Ликвидация данных объектов дезорганизовала систему применения вражеских беспилотников на данном участке фронта, что способствует успешному выполнению задач по расширению буферной зоны безопасности", - сообщил "Тайга".