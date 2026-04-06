Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.04.2026

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны и администраций новых регионов на 6 апреля 2026 года

За прошедшие сутки российские подразделения нанесли поражение цехам производства систем управления и комплектующих оперативно-тактических ракет, энергетической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 693 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.