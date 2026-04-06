Американский журналист раскрыл подробности спасательной операции США
Военные США сами уничтожили два своих самолета и четыре вертолета на 300 миллионов долларов и потеряли два ударных беспилотника MQ-9 Reaper во время операции по РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T17:14:00+03:00
Майкл Вайс: военные США уничтожили свою технику в ходе спасательной операции
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Военные США сами уничтожили два своих самолета и четыре вертолета на 300 миллионов долларов и потеряли два ударных беспилотника MQ-9 Reaper во время операции по спасению пилота сбитого над Ираном истребителя F-15E, пишет авторитетный американский журналист Майкл Вайс со ссылкой на военные источники.
Истребитель-бомбардировщика F-1
5E был сбит в небе над Ираном
. 3 апреля началась поисковая операция, один из двух пилотов был найден быстро, о возвращении второго президент Дональд Трамп
сообщил ночью 5 апреля.
"Операция в принципе обошлась в 300 миллионов долларов, потому что им пришлось бросить два (транспортных самолета – ред.) AFSOC C-1
30 и четыре MH-6 Little Bird. Затем ВВС США пришлось сбросить большое количество бомб, чтобы взорвать брошенные на той полосе самолеты и вертолеты. А иранцы сбили два беспилотника MQ-9 Reaper", - цитирует Вайс слова своего источника в соцсети Х.
MH-6 Little Bird – это легкие вертолеты, которые военные используют для проведения спецопераций. Один из них доставил к точке вывоза подобранного пилота, пишет Вайс.
Собеседник Вайса также объяснил, что произошло с тяжелыми транспортными самолетами, которые приземлились, чтобы забрать эвакуационную команду и пилота, но не смогли взлететь. По его словам, никакого оборудованного аэродрома там не было.
"Судя по всему, американские военные просто увидели прямой отрезок дорог протяженностью около трех тысяч метров и прикинули, что он подойдет для посадки
С-130. Но они увязли (в земле – ред.), и они искали в округе фермерский трактор, чтобы, может, вытянуть самолеты", - рассказал он.
В результате для эвакуации около 100 человек прилетели три более легких самолета С-295.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.