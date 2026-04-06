Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 06.04.2026
https://ria.ru/20260406/soglashenie-2085419562.html
РЭЦ и Саратовская область подписали соглашение для роста экспорта региона
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795668398_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_0c27ab941946f6c8c9a543f4e83194a8.jpg
https://ria.ru/20260406/rets-2085413937.html
https://ria.ru/20260406/rets-2085400415.html
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795668398_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ad8ae5a6a038d0a60a7ab03acd32ff05.jpg
1920
1920
true
РЭЦ и Саратовская область подписали соглашение для роста экспорта региона

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) и правительство Саратовской области подписали дополнительное соглашение к договоренностям, достигнутым на ПМЭФ в 2024 году: документ нацелен на последовательное увеличение несырьевого неэнергетического экспорта региона и совершенствование цифровой инфраструктуры поддержки бизнеса, сообщают стороны.
"Ключевое направление нового этапа взаимодействия - внедрение в Саратовской области Цифрового стандарта поддержки экспорта. До конца 2026 года региональные меры поддержки, размещенные в Едином каталоге услуг платформы "Мой экспорт", станут доступны онлайн. Это даст компаниям региона быстрый доступ к инструментам поддержки, поможет снизить временные и операционные затраты и выстроить эффективную работу по развитию экспорта с использованием ресурсов РЭЦ и региональных программ", - подчеркивает РЭЦ.
Особое внимание в рамках соглашения уделено продвижению национального бренда "Сделано в России". Планируется активнее вовлекать саратовские компании в программу, увеличивать число предприятий, получивших соответствующий сертификат, а также создавать дополнительные возможности для продвижения региональной продукции за рубежом.
На текущем этапе уже проведена значительная работа по наполнению систем востребованными сервисами для экспортно ориентированных предприятий. Это существенно упростило доступ бизнеса к инструментам поддержки и сделало процесс их получения более прозрачным.
"Развитие экспорта Саратовской области - один из ключевых приоритетов нашей экономической политики. В регионе много уникальных компаний с высоким экспортным потенциалом, в том числе нацеленных на технологическое лидерство. Совместная работа с Российским экспортным центром позволит вывести поддержку экспортеров нашего региона на новый уровень. Внедрение цифровых решений и расширение инструментов продвижения создают дополнительные возможности для выхода и закрепления на зарубежных рынках", - подчеркнул губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Кроме того, документ предусматривает внедрение в регионе Регионального экспортного стандарта 3.0. Он призван создать благоприятные условия для ведения экспортной деятельности и обеспечить системную поддержку компаний на всех этапах выхода на внешние рынки.
"Мы последовательно выстраиваем единую систему поддержки экспорта, в которой региональные и федеральные меры объединены в удобную для бизнеса структуру. Саратовская область демонстрирует высокий уровень вовлеченности в эту работу. Консолидация усилий позволит расширить присутствие региональных компаний на международных рынках и повысить их конкурентоспособность", - уточнила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
Цифровая платформа "Мой экспорт" предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла. "Мой экспорт" является одним из фокусов национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала