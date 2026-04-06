РЭЦ и Саратовская область подписали соглашение для роста экспорта региона

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) и правительство Саратовской области подписали дополнительное соглашение к договоренностям, достигнутым на ПМЭФ в 2024 году: документ нацелен на последовательное увеличение несырьевого неэнергетического экспорта региона и совершенствование цифровой инфраструктуры поддержки бизнеса, сообщают стороны.

"Ключевое направление нового этапа взаимодействия - внедрение в Саратовской области Цифрового стандарта поддержки экспорта. До конца 2026 года региональные меры поддержки, размещенные в Едином каталоге услуг платформы "Мой экспорт", станут доступны онлайн. Это даст компаниям региона быстрый доступ к инструментам поддержки, поможет снизить временные и операционные затраты и выстроить эффективную работу по развитию экспорта с использованием ресурсов РЭЦ и региональных программ", - подчеркивает РЭЦ.

Особое внимание в рамках соглашения уделено продвижению национального бренда "Сделано в России". Планируется активнее вовлекать саратовские компании в программу, увеличивать число предприятий, получивших соответствующий сертификат, а также создавать дополнительные возможности для продвижения региональной продукции за рубежом.

На текущем этапе уже проведена значительная работа по наполнению систем востребованными сервисами для экспортно ориентированных предприятий. Это существенно упростило доступ бизнеса к инструментам поддержки и сделало процесс их получения более прозрачным.

"Развитие экспорта Саратовской области - один из ключевых приоритетов нашей экономической политики. В регионе много уникальных компаний с высоким экспортным потенциалом, в том числе нацеленных на технологическое лидерство. Совместная работа с Российским экспортным центром позволит вывести поддержку экспортеров нашего региона на новый уровень. Внедрение цифровых решений и расширение инструментов продвижения создают дополнительные возможности для выхода и закрепления на зарубежных рынках", - подчеркнул губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Кроме того, документ предусматривает внедрение в регионе Регионального экспортного стандарта 3.0. Он призван создать благоприятные условия для ведения экспортной деятельности и обеспечить системную поддержку компаний на всех этапах выхода на внешние рынки.

"Мы последовательно выстраиваем единую систему поддержки экспорта, в которой региональные и федеральные меры объединены в удобную для бизнеса структуру. Саратовская область демонстрирует высокий уровень вовлеченности в эту работу. Консолидация усилий позволит расширить присутствие региональных компаний на международных рынках и повысить их конкурентоспособность", - уточнила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".