На Смоленщине отремонтировали 39 объектов водоснабжения и водоотведения
На Смоленщине отремонтировали 39 объектов водоснабжения и водоотведения - РИА Новости, 06.04.2026
На Смоленщине отремонтировали 39 объектов водоснабжения и водоотведения
За последние три года в Смоленской области модернизировали 39 объектов водоснабжения и водоотведения, обновлено более 270 километров инженерных сетей, сообщил... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T21:40:00+03:00
2026-04-06T21:40:00+03:00
2026-04-06T21:40:00+03:00
василий анохин
Смоленская область, Василий Анохин
На Смоленщине отремонтировали 39 объектов водоснабжения и водоотведения
В Смоленской области отремонтировали 39 объектов водоснабжения и водоотведения
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. За последние три года в Смоленской области модернизировали 39 объектов водоснабжения и водоотведения, обновлено более 270 километров инженерных сетей, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Он добавил, что в 2026 году продолжится работа в этом направлении, в том числе в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и народной программы "Единой России".
"В Демидове в настоящее время идет строительство водозабора по улице Комсомольской с прокладкой участка трубопровода через реку Гобза. На сегодня строительно-монтажные работы выполнены на 70%. В Дорогобужском муниципальном округе ведется реконструкция водозабора в деревне Ивонино. Проект включает строительство станции водоподготовки, прокладку нового трубопровода и реконструкцию действующих водопроводных сетей. Строительная готовность объекта составляет 85%. Сама станция уже введена в работу", - написал Анохин в своем канале в мессенджере Мах.
В 2026 году запланированы строительство системы водоотведения в поселке Миловидово и капитальный ремонт системы водоснабжения в Смоленске. Продолжится модернизация инженерных сетей – предстоит обновить почти три километра теплоснабжения и 8,7 километра водоснабжения. Помимо этого, планируется строительство двух станций водоподготовки в Смоленске и Починке.