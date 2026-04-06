На Смоленщине отремонтировали 39 объектов водоснабжения и водоотведения

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. За последние три года в Смоленской области модернизировали 39 объектов водоснабжения и водоотведения, обновлено более 270 километров инженерных сетей, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Он добавил, что в 2026 году продолжится работа в этом направлении, в том числе в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и народной программы "Единой России".

"В Демидове в настоящее время идет строительство водозабора по улице Комсомольской с прокладкой участка трубопровода через реку Гобза. На сегодня строительно-монтажные работы выполнены на 70%. В Дорогобужском муниципальном округе ведется реконструкция водозабора в деревне Ивонино. Проект включает строительство станции водоподготовки, прокладку нового трубопровода и реконструкцию действующих водопроводных сетей. Строительная готовность объекта составляет 85%. Сама станция уже введена в работу", - написал Анохин в своем канале в мессенджере Мах.