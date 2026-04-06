Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
21:40 06.04.2026
https://ria.ru/20260406/smolensk-2085548024.html
На Смоленщине отремонтировали 39 объектов водоснабжения и водоотведения
2026-04-06T21:40:00+03:00
2026-04-06T21:40:00+03:00
смоленская область
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148861/14/1488611417_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_674177688bcf31104784e7a7a1750bd8.jpg
https://ria.ru/20260404/smolensk-2085203980.html
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148861/14/1488611417_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_22b7e5ee3ec6abe5fffa5c89b4ff0645.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Олег Минеев | Перейти в медиабанкГорода России. Смоленск
Города России. Смоленск - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© РИА Новости / Олег Минеев
Перейти в медиабанк
Города России. Смоленск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. За последние три года в Смоленской области модернизировали 39 объектов водоснабжения и водоотведения, обновлено более 270 километров инженерных сетей, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Он добавил, что в 2026 году продолжится работа в этом направлении, в том числе в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и народной программы "Единой России".
"В Демидове в настоящее время идет строительство водозабора по улице Комсомольской с прокладкой участка трубопровода через реку Гобза. На сегодня строительно-монтажные работы выполнены на 70%. В Дорогобужском муниципальном округе ведется реконструкция водозабора в деревне Ивонино. Проект включает строительство станции водоподготовки, прокладку нового трубопровода и реконструкцию действующих водопроводных сетей. Строительная готовность объекта составляет 85%. Сама станция уже введена в работу", - написал Анохин в своем канале в мессенджере Мах.
В 2026 году запланированы строительство системы водоотведения в поселке Миловидово и капитальный ремонт системы водоснабжения в Смоленске. Продолжится модернизация инженерных сетей – предстоит обновить почти три километра теплоснабжения и 8,7 километра водоснабжения. Помимо этого, планируется строительство двух станций водоподготовки в Смоленске и Починке.
Смоленская областьВасилий Анохин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала