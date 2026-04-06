Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн прокомментировал приговор курскому экс-губернатору Смирнову
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 06.04.2026
https://ria.ru/20260406/smirnov-2085487446.html
Хинштейн прокомментировал приговор курскому экс-губернатору Смирнову
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/06/2085466395_0:0:2201:1238_1920x0_80_0_0_d050c9432ecd65171dc5a827f191d881.jpg
https://ria.ru/20260402/eks-gubernator-2084762197.html
https://ria.ru/20260406/sud-2085464893.html
курская область
курск
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/06/2085466395_0:0:2155:1616_1920x0_80_0_0_4a704133baf057e54f966d72735d8c9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Хинштейн прокомментировал приговор курскому экс-губернатору Смирнову

Хинштейн назвал решение суда по Смирнову приговором коррупции в Курской области

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов во время заседания в Ленинском районном суде Курска
Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов во время заседания в Ленинском районном суде Курска - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© РИА Новости / Алена Солодова
Перейти в медиабанк
Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов во время заседания в Ленинском районном суде Курска
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 6 апр – РИА Новости. Вынесенное в понедельник решение суда в отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнову по делу о взятках – это приговор всей масштабной коррупции, которая процветала в регионе в последние годы, заявил глава области Александр Хинштейн.
В понедельник Ленинский районный суд Курска признал Смирнова виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорил к 14 годам колонии строгого режима со штрафом 400 миллионов рублей.
"Приговор Смирнову — это приговор той масштабной коррупции, которая, увы, цвела в регионе пышным цветом последние годы. Будем делать всё, чтобы выжигать её калёным железом, тем более, что сегодняшний приговор — отнюдь не финальный", - написал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ.

По его словам, вынесенный Смирнову приговор является жирной, но не финальной точкой в деле о коррупции при строительстве оборонительных сооружений в регионе.
По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года заместители губернатора Курской области Алексей Дедов и Смирнов при посредничестве местного жителя Дмитрия Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.
Со Смирновым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, что предусматривало рассмотрение уголовного дела в особом порядке.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала