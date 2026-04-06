Хинштейн прокомментировал приговор курскому экс-губернатору Смирнову

КУРСК, 6 апр – РИА Новости. Вынесенное в понедельник решение суда в отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнову по делу о взятках – это приговор всей масштабной коррупции, которая процветала в регионе в последние годы, заявил глава области Александр Хинштейн.
"Приговор Смирнову — это приговор той масштабной коррупции, которая, увы, цвела в регионе пышным цветом последние годы. Будем делать всё, чтобы выжигать её калёным железом, тем более, что сегодняшний приговор — отнюдь не финальный", - написал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ.
По его словам, вынесенный Смирнову приговор является жирной, но не финальной точкой в деле о коррупции при строительстве оборонительных сооружений в регионе.
По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года заместители губернатора Курской области Алексей Дедов и Смирнов при посредничестве местного жителя Дмитрия Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.
Со Смирновым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, что предусматривало рассмотрение уголовного дела в особом порядке.