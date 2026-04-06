16:25 06.04.2026 (обновлено: 17:12 06.04.2026)
Экс-губернатор Смирнов замешан в других делах о коррупции, заявил Хинштейн
Органы следствия расследуют ещё целый ряд коррупционных уголовных дел, по которым проходит в том числе и экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов
курская область
алексей смирнов (политик)
александр хинштейн
происшествия
алексей дедов
курск
курская область, алексей смирнов (политик) , александр хинштейн, происшествия, алексей дедов, курск
Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Александр Хинштейн, Происшествия, Алексей Дедов, Курск
© РИА Новости / Алена Солодова | Перейти в медиабанкБывший губернатор Курской области Алексей Смирнов на заседании в Ленинском районном суде Курска
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов на заседании в Ленинском районном суде Курска
КУРСК, 6 апр – РИА Новости. Органы следствия расследуют ещё целый ряд коррупционных уголовных дел, по которым проходит в том числе и экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов, сообщил глава региона Александр Хинштейн в канале в мессенджере МАХ.
"Органы следствия расследуют ещё целый ряд коррупционных уголовных дел, по которым проходит в том числе и экс-губернатор Смирнов. И число этих дел, уверен, будет только возрастать", - говорится в сообщении.
Экс-губернатор Смирнов в последнем слове попросил прощения у курян
2 апреля, 14:39
Хинштейн добавил, что правительство Курской области будет способствовать расследованию коррупционных уголовных дел.
В понедельник Ленинский районный суд Курска признал Смирнова виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорил к 14 годам колонии строгого режима со штрафом 400 миллионов рублей.
С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, что предусматривает рассмотрение уголовного дела в особом порядке.
По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года заместители губернатора Курской области Алексей Дедов и Смирнов при посредничестве местного жителя Дмитрия Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.
Экс-губернатор Смирнов прокомментировал срок, о котором попросило обвинение
2 апреля, 14:25
 
Курская областьАлексей Смирнов (политик)Александр ХинштейнПроисшествияАлексей ДедовКурск
 
 
