Экс-губернатор Смирнов замешан в других делах о коррупции, заявил Хинштейн

КУРСК, 6 апр – РИА Новости. Органы следствия расследуют ещё целый ряд коррупционных уголовных дел, по которым проходит в том числе и экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов, сообщил глава региона Александр Хинштейн в канале в мессенджере МАХ.
"Органы следствия расследуют ещё целый ряд коррупционных уголовных дел, по которым проходит в том числе и экс-губернатор Смирнов. И число этих дел, уверен, будет только возрастать", - говорится в сообщении.
Хинштейн добавил, что правительство Курской области будет способствовать расследованию коррупционных уголовных дел.
В понедельник Ленинский районный суд Курска признал Смирнова виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорил к 14 годам колонии строгого режима со штрафом 400 миллионов рублей.
С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, что предусматривает рассмотрение уголовного дела в особом порядке.
По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года заместители губернатора Курской области Алексей Дедов и Смирнов при посредничестве местного жителя Дмитрия Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.