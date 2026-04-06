Экс-губернатора Курской области приговорили к 14 годам колонии

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 06.04.2026 (обновлено: 18:25 06.04.2026)
https://ria.ru/20260406/smirnov-2085464570.html
Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова приговорили к 14 годам колонии по делу о взятках, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.04.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/06/2085466395_0:0:2201:1238_1920x0_80_0_0_d050c9432ecd65171dc5a827f191d881.jpg
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/06/2085466395_0:0:2155:1616_1920x0_80_0_0_4a704133baf057e54f966d72735d8c9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Алена Солодова | Перейти в медиабанкЭкс-губернатор Курской области Алексей Смирнов во время заседания в Ленинском районном суде Курска. 6 апреля 2026
© РИА Новости / Алена Солодова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 6 апр — РИА Новости. Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова приговорили к 14 годам колонии по делу о взятках, передает корреспондент РИА Новости.
«

"Признать Смирнова Алексея Борисовича виновным <...> и назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы <...> с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — огласила решение судья во время заседания в Ленинском районном суде Курска.

Экс-глава региона признал вину. Суд оштрафовал его на 400 миллионов рублей, конфисковал почти 21 миллион и лишил права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение десяти лет.
Смирнов руководил Курской областью с мая по декабрь 2024-го, а до этого был первым заместителем губернатора. По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года он с коллегой Алексеем Дедовым при посредничестве местного жителя Дмитрия Шубина получил взятки от коммерческих фирм за общее покровительство и заключение муниципальных контрактов на ремонт и строительство, в том числе фортификационных сооружений.
Хищения на строительстве

По данным Генпрокуратуры, с 2022 по 2023 год курские власти получили из федерального бюджета 19,4 миллиарда рублей на строительство защитных сооружений. Чиновники воспользовались действующим в области режимом повышенной готовности и через соучастников и аффилированные с ними фирмы заключили 23 контракта на строительство укреплений.
Основным распорядителем стало областное управление капстроительства, а генподрядчиком — местная корпорация развития. В конце февраля ее экс-главу Владимира Лукина приговорили к девяти годам колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 12 месяцев, а также лишили госнаграды — медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Двоим его заместителям и директору компании "КТК Сервис", строившей укрепления, назначили от семи лет до 8,5 года заключения со штрафом.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала