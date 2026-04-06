Экс-губернатора Курской области приговорили к 14 годам колонии

"Признать Смирнова Алексея Борисовича виновным <...> и назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы <...> с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — огласила решение судья во время заседания в Ленинском районном суде Курска.

Экс-глава региона признал вину. Суд оштрафовал его на 400 миллионов рублей, конфисковал почти 21 миллион и лишил права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение десяти лет.