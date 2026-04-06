Экс-губернатора Курской области приговорили к 14 годам колонии

КУРСК, 6 апр — РИА Новости. Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова приговорили к 14 годам колонии по делу о взятках, передает корреспондент РИА Новости.
"Признать Смирнова Алексея Борисовича виновным <...> и назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы <...> с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — огласила решение судья во время заседания в Ленинском районном суде Курска.
Экс-глава региона признал вину. Суд оштрафовал его на 400 миллионов рублей, конфисковал почти 21 миллион и лишил права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение десяти лет.
Смирнов руководил Курской областью с мая по декабрь 2024-го, а до этого был первым заместителем губернатора. По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года он с коллегой Алексеем Дедовым при посредничестве местного жителя Дмитрия Шубина получил взятки от коммерческих фирм за общее покровительство и заключение муниципальных контрактов на ремонт и строительство, в том числе фортификационных сооружений.
Хищения на строительстве
По данным Генпрокуратуры, с 2022 по 2023 год курские власти получили из федерального бюджета 19,4 миллиарда рублей на строительство защитных сооружений. Чиновники воспользовались действующим в области режимом повышенной готовности и через соучастников и аффилированные с ними фирмы заключили 23 контракта на строительство укреплений.
Основным распорядителем стало областное управление капстроительства, а генподрядчиком — местная корпорация развития. В конце февраля ее экс-главу Владимира Лукина приговорили к девяти годам колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 12 месяцев, а также лишили госнаграды — медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Двоим его заместителям и директору компании "КТК Сервис", строившей укрепления, назначили от семи лет до 8,5 года заключения со штрафом.