Курского экс-губернатора Смирнова приговорили к штрафу

КУРСК, 6 апр – РИА Новости. Суд приговорил бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова к штрафу 400 миллионов рублей по делу о получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда Курска.
"Назначить Смирнову Алексею Борисовичу наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 400 миллионов рублей", - сказала судья.
Также Смирнову запретили занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на 10 лет.
Ранее государственное обвинение запросило для Смирнова 15 лет лишения свободы и штраф в 500 миллионов рублей по делу о получении взятки в размере около 30 миллионов рублей.
По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года заместители губернатора Курской области Алексей Дедов и Смирнов при посредничестве местного жителя Дмитрия Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.
Со Смирновым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, что предусматривало рассмотрение уголовного дела в особом порядке.