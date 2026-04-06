Курского экс-губернатора Смирнова приговорили к штрафу

КУРСК, 6 апр – РИА Новости. Суд приговорил бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова к штрафу 400 миллионов рублей по делу о получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда Курска.

"Назначить Смирнову Алексею Борисовичу наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 400 миллионов рублей", - сказала судья.

Ранее государственное обвинение запросило для Смирнова 15 лет лишения свободы и штраф в 500 миллионов рублей по делу о получении взятки в размере около 30 миллионов рублей.