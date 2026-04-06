Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 06.04.2026 (обновлено: 16:14 06.04.2026)
https://ria.ru/20260406/smirnov-2085463973.html
Курского экс-губернатора Смирнова приговорили к штрафу
Курского экс-губернатора Смирнова приговорили к штрафу
Суд приговорил бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова к штрафу 400 миллионов рублей по делу о получении взятки, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 06.04.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/06/2085468764_0:263:3174:2048_1920x0_80_0_0_1e7978c0ea3ddb6974bfd31ac7fa037e.jpg
https://ria.ru/20260402/eks-gubernator-2084762197.html
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/06/2085468764_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_28efc4b6463bb9746fc6f8175eb9c6b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Курского экс-губернатора Смирнова приговорили к штрафу в 400 млн руб

© РИА Новости / Алена Солодова | Перейти в медиабанкЭкс-губернатор Курской области Алексей Смирнов во время заседания в Ленинском районном суде Курска
Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов во время заседания в Ленинском районном суде Курска - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© РИА Новости / Алена Солодова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 6 апр – РИА Новости. Суд приговорил бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова к штрафу 400 миллионов рублей по делу о получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда Курска.
«
"Назначить Смирнову Алексею Борисовичу наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 400 миллионов рублей", - сказала судья.
Также Смирнову запретили занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на 10 лет.
Ранее государственное обвинение запросило для Смирнова 15 лет лишения свободы и штраф в 500 миллионов рублей по делу о получении взятки в размере около 30 миллионов рублей.
По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года заместители губернатора Курской области Алексей Дедов и Смирнов при посредничестве местного жителя Дмитрия Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.
Со Смирновым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, что предусматривало рассмотрение уголовного дела в особом порядке.
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов перед началом заседания в Ленинском районном суде Курска. 2 апреля 2026 года - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала