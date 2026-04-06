В Белгородской области два фельдшера и водитель пострадали при ударе БПЛА

БЕЛГОРОД, 6 апр - РИА Новости. Два фельдшера и водитель пострадали в результате удара украинского дрона по автомобилю скорой медицинской помощи в Белгородской области, также атакам ВСУ подверглись семь муниципалитетов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.