В Белгородской области два фельдшера и водитель пострадали при ударе БПЛА

БЕЛГОРОД, 6 апр - РИА Новости. Два фельдшера и водитель пострадали в результате удара украинского дрона по автомобилю скорой медицинской помощи в Белгородской области, также атакам ВСУ подверглись семь муниципалитетов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Семь муниципалитетов нашей области атакованы вражескими беспилотниками. Пострадали трое сотрудников СМП. В селе Борисовка Волоконовского округа дрон нанёс удар по автомобилю скорой медицинской помощи. По предварительной информации, два фельдшера и водитель получили баротравмы... Транспортное средство повреждено", - написал Гладков в МАХ.
По его словам, в Белгороде от обломков сбитого дрона повреждено остекление коммерческого объекта. В Белгородском округе в посёлке Майский, сёлах Таврово и Красный Октябрь повреждены окна, крыша, два автомобиля и фасад сельхозпредприятия. В Шебекинском округе в Шебекино и сёлах Новая Таволжанка, Вознесеновка, Маломихайловка и Маслова Пристань повреждены семь автомобилей, шесть частных домов, производственные помещения и остекление трех квартир.
Губернатор добавил, что после атаки беспилотника в Борисовском округе в селе Березовка уничтожено подсобное помещение и поврежден гараж. В Грайворонском округе в Грайвороне и сёлах Гора-Подол и Ивановская Лисица повреждены административное здание, два автомобиля, забор и дом. В Валуйском округе, как уточнил глава области, в результате ударов трех БПЛА в Валуйках и селе Кукуевка повреждены ограждение предприятия, кровля административного здания, окна, забор и хозяйственные постройки.