Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области два фельдшера и водитель пострадали при ударе БПЛА - РИА Новости, 06.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
19:26 06.04.2026 (обновлено: 19:44 06.04.2026)
В Белгородской области два фельдшера и водитель пострадали при ударе БПЛА
2026-04-06T19:26:00+03:00
2026-04-06T19:44:00+03:00
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 6 апр - РИА Новости. Два фельдшера и водитель пострадали в результате удара украинского дрона по автомобилю скорой медицинской помощи в Белгородской области, также атакам ВСУ подверглись семь муниципалитетов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Семь муниципалитетов нашей области атакованы вражескими беспилотниками. Пострадали трое сотрудников СМП. В селе Борисовка Волоконовского округа дрон нанёс удар по автомобилю скорой медицинской помощи. По предварительной информации, два фельдшера и водитель получили баротравмы... Транспортное средство повреждено", - написал Гладков в МАХ.
По его словам, в Белгороде от обломков сбитого дрона повреждено остекление коммерческого объекта. В Белгородском округе в посёлке Майский, сёлах Таврово и Красный Октябрь повреждены окна, крыша, два автомобиля и фасад сельхозпредприятия. В Шебекинском округе в Шебекино и сёлах Новая Таволжанка, Вознесеновка, Маломихайловка и Маслова Пристань повреждены семь автомобилей, шесть частных домов, производственные помещения и остекление трех квартир.
Губернатор добавил, что после атаки беспилотника в Борисовском округе в селе Березовка уничтожено подсобное помещение и поврежден гараж. В Грайворонском округе в Грайвороне и сёлах Гора-Подол и Ивановская Лисица повреждены административное здание, два автомобиля, забор и дом. В Валуйском округе, как уточнил глава области, в результате ударов трех БПЛА в Валуйках и селе Кукуевка повреждены ограждение предприятия, кровля административного здания, окна, забор и хозяйственные постройки.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковБелгородКрасный Октябрь (Донецкая область)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала