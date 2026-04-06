Рейтинг@Mail.ru
Украина пытается оставить ЕС без российских энергоносителей, заявил Сийярто - РИА Новости, 06.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:40 06.04.2026 (обновлено: 19:41 06.04.2026)
https://ria.ru/20260406/siyyarto-2085533698.html
Украина пытается оставить ЕС без российских энергоносителей, заявил Сийярто
в мире
венгрия
украина
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078576960_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_0da2bff0cdbc9a02b7a585e06599e80d.jpg
https://ria.ru/20260406/vengrija-2085440653.html
https://ria.ru/20260406/gaz-2085421115.html
венгрия
украина
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078576960_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_090288a6ee293049906d3ae028a500a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Украина пытается оставить ЕС без российских энергоносителей, заявил Сийярто

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 6 апр - РИА Новости. Украина в открытую пытается лишить Европу доступа к российским энергоносителям: если не получается политически, в ход идут методы государственного терроризма, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Украина совершенно открыто заинтересована в том, чтобы запретить российские газ и нефть в Европе. Они пытались добиться этого политическими методами, а когда это не сработало, они прибегли к насилию, к инструменту государственного терроризма", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook*.
Министр напомнил о взрыве газопровода "Северный поток", который сначала тоже пытались представить как провокацию под чужим флагом, подобно попытке подрыва "Турецкого потока" в Сербии, но потом "выяснилось, что это сделали украинцы", и это не повлекло никаких последствий для Киева со стороны ЕС.
"Затем прекратились поставки природного газа через Украину, потом остановили поставки нефти, и вот теперь вот это событие, которое хорошо вписывается в эту серию, если бы этот теракт произошел и сербы бы его не предотвратили, то здесь, в Венгрии, возникла бы огромная проблема, потому что по трубопроводу "Турецкий поток" в Венгрию ежедневно поступает 56% природного газа", - отметил он.
Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье сообщил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, по которому российский газ поставляется в Венгрию. Орбан созвал совет обороны и по его итогам заявил, что венгерская армия усилит охрану газопровода на территории страны.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
В миреВенгрияУкраинаПетер Сийярто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала