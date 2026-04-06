Семь новых школ откроются в Тюменской области в 2026 году - РИА Новости, 06.04.2026
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
16:31 06.04.2026
Семь новых школ откроются в Тюменской области в 2026 году
Семь новых школ откроются в Тюменской области в 2026 году - РИА Новости, 06.04.2026
Семь новых школ откроются в Тюменской области в 2026 году
Семь новых школ, в том числе пять крупных, откроются в Тюменской области до конца текущего года, сообщил глава региона Александр Моор. РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T16:31:00+03:00
2026-04-06T16:31:00+03:00
тюменская область
александр моор
тюмень
школа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971765515_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_206849dffefb7329110581f8675e7f24.jpg
тюмень
александр моор, тюмень, школа
Тюменская область, Александр Моор, Тюмень, Школа
Семь новых школ откроются в Тюменской области в 2026 году

Моор: семь новых школ откроются в Тюменской области до конца 2026 года

Александр Моор - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Александр Моор. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 6 апр - РИА Новости. Семь новых школ, в том числе пять крупных, откроются в Тюменской области до конца текущего года, сообщил глава региона Александр Моор.
"В Тюменской области возводятся 12 школ и два детских сада. У всех разная степень готовности и сроки ввода в эксплуатацию. Сразу семь школ, пять из них крупных, будет открыто в 2026 году — это даст в общей сложности свыше 5600 мест. География обширная: Тюмень, Тюменский, Нижнетавдинский и Вагайский округа", - написал Моор в своем канале на платформе Мах.
В частности, строящаяся в микрорайоне "Ямальский-1" в Тюмени школа готова на 80%. Она рассчитана на 1,2 тысячи учебных мест. В здании помимо современных классов разместятся книгохранилище, большой актовый зал, пищеблок с вместительным обеденным залом и два спортзала. Во дворе оборудуют зоны для отдыха и игр, а также спортплощадки, на которых смогут заниматься и жители микрорайона, установят сцену для проведения праздников.
Губернатор отметил, что строительство новых школ – это важная часть Народной программы партии "Единая Россия", и предложил своим подписчикам поделиться идеями по ее обновлению.
Тюменская областьАлександр МоорТюменьШкола
 
 
