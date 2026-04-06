Семь новых школ откроются в Тюменской области в 2026 году

ТЮМЕНЬ, 6 апр - РИА Новости. Семь новых школ, в том числе пять крупных, откроются в Тюменской области до конца текущего года, сообщил глава региона Александр Моор.

"В Тюменской области возводятся 12 школ и два детских сада. У всех разная степень готовности и сроки ввода в эксплуатацию. Сразу семь школ, пять из них крупных, будет открыто в 2026 году — это даст в общей сложности свыше 5600 мест. География обширная: Тюмень, Тюменский, Нижнетавдинский и Вагайский округа", - написал Моор в своем канале на платформе Мах.

В частности, строящаяся в микрорайоне "Ямальский-1" в Тюмени школа готова на 80%. Она рассчитана на 1,2 тысячи учебных мест. В здании помимо современных классов разместятся книгохранилище, большой актовый зал, пищеблок с вместительным обеденным залом и два спортзала. Во дворе оборудуют зоны для отдыха и игр, а также спортплощадки, на которых смогут заниматься и жители микрорайона, установят сцену для проведения праздников.