Минпросвещения рассказало о новой модели оценки поведения в школах

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Оценка за поведение в школах будет трехбалльной, сообщила заместитель министра просвещения Ольга Колударова.

« "В ходе апробации мы предлагали три модели оценивания: двухуровневую (зачет/незачет), трехуровневую (образцовое, допустимое, недопустимое) и пятиуровневую. По результатам вторая из них выбрана как наиболее успешная", — привела ее слова пресс-служба ведомства.

Оценки введут в следующем учебном году в десяти школах каждого из регионов — так будут тестировать модель. Еще спустя год их внедрят во всех заведениях страны.

Министерство уточнило, что оценивать будут соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебную активность школьника.