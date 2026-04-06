В России в 2026 году не будет шестидневных рабочих недель

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Шестидневных рабочих недель в 2026 году для россиян, работающих по пятидневному графику, не будет, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

"В 2026 году, согласно производственному календарю для граждан, трудящихся по пятидневной рабочей неделе, не будет ни одного периода, равного шести рабочим дням подряд", - сказал Балынин.

Эксперт уточнил, что в 2025 году такой период был с 27 октября по 1 ноября, а в 2024 году - трижды, с 22 по 27 апреля, с 28 октября по 2 ноября и с 23 по 28 декабря.