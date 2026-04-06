Горняков из шахты в ЛНР, атакованной ВСУ, поднимут во второй половине дня

ЛУГАНСК, 6 апр - РИА Новости. Восстановить электроснабжение в атакованной ВСУ шахте в ЛНР и поднять заблокированных там горняков планируют во второй половине дня, сообщило правительство региона со ссылкой на первого заместителя председателя правительства ЛНР Юрия Говтвина.