Орбан и Сийярто отправились инспектировать "Турецкий поток"

БУДАПЕШТ, 6 апр - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей прибыли в Кишкундорожму на границе с Сербией для инспекции газопровода "Турецкий поток", взятого под усиленную охрану венгерской армии, следует из публикации венгерского премьера в соцсетях.

"Мы едем, но не туда, куда надо бы. Нам бы надо устраивать пасхальные обливания, но мы поедем на границу Венгрии и Сербии, посмотрим точку входа газопровода в окрестностях Кишкундорожмы", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* .