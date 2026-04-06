Орбан и Сийярто отправились инспектировать "Турецкий поток"

2026-04-06T10:50:00+03:00
Орбан и Сийярто отправились на границу с Сербией инспектировать "Турецкий поток"
БУДАПЕШТ, 6 апр - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей прибыли в Кишкундорожму на границе с Сербией для инспекции газопровода "Турецкий поток", взятого под усиленную охрану венгерской армии, следует из публикации венгерского премьера в соцсетях.
Президент Сербии Александр Вучич
в воскресенье сообщил Орбану
по телефону об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, через который российский газ поставляется в Венгрию
. Орбан созвал совет обороны и по его итогам заявил, что венгерская армия усилит охрану газопровода на территории страны.
"Мы едем, но не туда, куда надо бы. Нам бы надо устраивать пасхальные обливания, но мы поедем на границу Венгрии и Сербии, посмотрим точку входа газопровода в окрестностях Кишкундорожмы", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* .
По прибытии к участку газопровода Орбан и Сийярто сделали заявление для прессы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская