Орбан и Сийярто отправились инспектировать "Турецкий поток" - РИА Новости, 06.04.2026
10:22 06.04.2026 (обновлено: 10:50 06.04.2026)
Орбан и Сийярто отправились инспектировать "Турецкий поток"
Орбан и Сийярто отправились инспектировать "Турецкий поток" - РИА Новости, 06.04.2026
Орбан и Сийярто отправились инспектировать "Турецкий поток"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей прибыли в Кишкундорожму на границе с Сербией для инспекции... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T10:22:00+03:00
2026-04-06T10:50:00+03:00
в мире
венгрия
сербия
россия
александр вучич
виктор орбан
турецкий поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826527908_0:15:3428:1943_1920x0_80_0_0_66b72226b772ed84147f52f81859416e.jpg
https://ria.ru/20260405/serbiya-2085336474.html
https://ria.ru/20260405/siyyarto-2085311231.html
венгрия
сербия
россия
в мире, венгрия, сербия, россия, александр вучич, виктор орбан, турецкий поток
В мире, Венгрия, Сербия, Россия, Александр Вучич, Виктор Орбан, Турецкий поток
Орбан и Сийярто отправились инспектировать "Турецкий поток"

Орбан и Сийярто отправились на границу с Сербией инспектировать "Турецкий поток"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Компрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
БУДАПЕШТ, 6 апр - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей прибыли в Кишкундорожму на границе с Сербией для инспекции газопровода "Турецкий поток", взятого под усиленную охрану венгерской армии, следует из публикации венгерского премьера в соцсетях.
Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье сообщил Орбану по телефону об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, через который российский газ поставляется в Венгрию. Орбан созвал совет обороны и по его итогам заявил, что венгерская армия усилит охрану газопровода на территории страны.
"Мы едем, но не туда, куда надо бы. Нам бы надо устраивать пасхальные обливания, но мы поедем на границу Венгрии и Сербии, посмотрим точку входа газопровода в окрестностях Кишкундорожмы", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* .
По прибытии к участку газопровода Орбан и Сийярто сделали заявление для прессы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
В миреВенгрияСербияРоссияАлександр ВучичВиктор ОрбанТурецкий поток
 
 
