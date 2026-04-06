Россия выступает за справедливый многополярный миропорядок, заявил Лавров

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия выступает за построение справедливого многополярного миропорядка, при котором будет возможно сотрудничество без любых форм диктата, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Выступаем за построение справедливого многополярного миропорядка, который открывает новые возможности для развития равноправного сотрудничества", - сказал министр на встрече группы стратегического видения "Россия-исламский мир".