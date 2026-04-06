В Роскомнадзоре назвали главные источники киберагрессии в марте

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Основными источниками киберагрессии на инфраструктуру РФ в марте стали США, Германия и Великобритания, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.

"Согласно данным мониторинга за период с 16 по 22 марта 2026 года, основным источником киберагрессии остаются США (37,6%). В тройку антилидеров по исходящему вредоносному трафику также вошли Германия (15,2%) и Великобритания (11,1%)", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что самая продолжительная кибератака была зафиксирована на инфраструктуру одной из российских коммерческих организаций, она длилась непрерывно 113 часов 22 минуты - более 4,5 суток.

А самая масштабная за этот период кибератака была направлена на ресурсы крупного провайдера, ее мощность достигла 25,46 Гбит/с при скорости 88,33 миллиона пакетов в секунду.