В Роскомнадзоре назвали главные источники киберагрессии в марте
Основными источниками киберагрессии на инфраструктуру РФ в марте стали США, Германия и Великобритания, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Основными источниками киберагрессии на инфраструктуру РФ в марте стали США, Германия и Великобритания, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.
"Согласно данным мониторинга за период с 16 по 22 марта 2026 года, основным источником киберагрессии остаются США
(37,6%). В тройку антилидеров по исходящему вредоносному трафику также вошли Германия
(15,2%) и Великобритания
(11,1%)", - сообщили в ведомстве.
Там добавили, что самая продолжительная кибератака была зафиксирована на инфраструктуру одной из российских коммерческих организаций, она длилась непрерывно 113 часов 22 минуты - более 4,5 суток.
А самая масштабная за этот период кибератака была направлена на ресурсы крупного провайдера, ее мощность достигла 25,46 Гбит/с при скорости 88,33 миллиона пакетов в секунду.
Наибольшее количество ударов пришлось на телекоммуникационные компании - 51 кибератака за неделю, а также хостинг-провайдеров - 40 кибератак. Государственные ресурсы находятся на третьем месте - 33 атаки, оставаясь зоной повышенного внимания киберпреступников. Также в фокусе оказались разработчики ПО и финансовый сектор, рассказали в РКН
.