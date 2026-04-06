РКН: сообщения о возможной блокировке Telegram усилили DDoS-атаки на Россию

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. После появления в СМИ сообщений о возможной блокировке Telegram в России, число DDoS-атак на страну выросло в десятки раз, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре со ссылкой на данные своего Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.