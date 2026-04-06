РКН: сообщения о возможной блокировке Telegram усилили DDoS-атаки на Россию

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. После появления в СМИ сообщений о возможной блокировке Telegram в России, число DDoS-атак на страну выросло в десятки раз, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре со ссылкой на данные своего Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.
"Аналитики Центра отмечают прямую связь между информационной повесткой и интенсивностью кибератак. Так, после появления в СМИ сообщений о возможном полном ограничении работы мессенджера Telegram нагрузка на ресурсы Роскомнадзора выросла в десятки раз", - сообщили в ведомстве.
Как отметили в РКН, если обычно система ведомства фиксирует в среднем 350 атак в неделю, из которых около 23 направлены на сам Роскомнадзор, то в пиковый период – с 26 февраля по 4 марта – общее число атак резко выросло - до 949.
Роскомнадзор еще в августе прошлого года начал применять меры по частичному ограничению звонков в Telegram для противодействия преступникам. С февраля ведомство активно замедляет всю работу Telegram - из-за нарушения российского законодательства.
Россияне все еще могут оформить Telegram Premium
1 апреля, 10:35