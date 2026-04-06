14:16 06.04.2026
Росэксимбанк: компании все чаще используют альтернативные методы расчетов
© РИА Новости / Павел Бедняков | Стенд с символикой "Росэксимбанка" на выставке международного экспортного форума "Сделано в России"
Стенд с символикой "Росэксимбанка" на выставке международного экспортного форума "Сделано в России"
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Все больше российских компаний начинают использовать альтернативные механизмы расчетов, отмечает Росэксимбанк.
Об этом заявила Управляющий директор по перспективным финансовым технологиям Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Ангелина Акименко на Международном экономическом форуме государств-участников СНГ в рамках пленарной сессии "Метаморфозы платёжного ландшафта – платежная революция или эволюция платежей?".
Она отметила растущую популярность альтернативных способов расчетов, а также существующую конкуренцию между ними и классическими банковскими инструментами, причем не только в России, но и за рубежом – в странах Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африканского континента.
"Все больше компаний сейчас используют альтернативные механизмы расчетов, но это не означает полное замещение банков альтернативными механизмами. Это будет качественный дополнительный способ расчетов, которым может воспользоваться клиент и перевести деньги безопасно и быстро", – подчеркнула Акименко.
Российский экспортный центр предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Росэксимбанк и "Школа экспорта".
Росэксимбанк - специализированный банк для экспортеров и импортеров, входит в структуру Российского экспортного центра (Группа ВЭБ). Банк поддерживает внешнеэкономическую деятельность российских компаний, предлагая широкий спектр продуктов: трансграничные расчеты, пополнение оборотных средств, гарантии исполнения экспортных контрактов, финансирование закупок за рубежом. АКРА и "Эксперт РА" подтвердили кредитные рейтинги банка с позитивным и стабильным прогнозом.
