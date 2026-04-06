Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами в провинции

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Ненецкий округ и другие территории Крайнего Севера лидируют в рейтинге регионов РФ по уровню зарплат в провинции, замыкают список Чечня и другие субъекты Северного Кавказа, свидетельствует исследование РИА Новости.

Средняя зарплата и безработица

По итогам 2025 года российский рынок труда существовал в условиях устойчивого структурного дисбаланса, вызванного дефицитом кадров в ряде ключевых отраслей экономики. Средняя номинальная заработная плата превысила психологически значимую отметку в 100 тысяч рублей, а темп ее годового прироста достиг 13,5%.

Уровень безработицы, в свою очередь, сохранялся на экстремально низких значениях: в декабре показатель составил 2,2%, что лишь на 0,1 процентного пункта выше исторического минимума (2,1%), зафиксированного ранее в том же году.

В отраслевом разрезе картина также была очень неоднородной. В отрасли "Производство табачных изделий" в 2025 году прирост составил 29%, тогда как в отрасли "Добыча нефти и природного газа" зарплаты за год практически не изменились.

Вместе с тем уровень зарплат в России сильно различается не только между отраслями, но и между регионами, отмечают эксперты. В относительном выражении наибольшим приростом за 2025 год характеризовался Татарстан, где средняя зарплата за год выросла на 20%, что стало рекордным показателем среди регионов; при этом еще 22 субъекта продемонстрировали прирост более чем на 15%.

Во всех без исключения регионах повышение заработных плат по итогам года обогнало официальную инфляцию. Самый скромный рост зафиксирован в Кемеровской области , где зарплаты увеличились лишь на 6,6%.

Более того, даже в пределах одного региона ситуация может кардинально отличаться от города к городу. В крупных мегаполисах доходы традиционно выше, тогда как в малых и средних населённых пунктах, в провинции, зарплаты зачастую заметно ниже — порой в разы.

Чтобы количественно оценить этот разрыв и понять реальное положение дел в провинции, эксперты РИА Новости провели восьмое ежегодное исследование и составили рейтинг регионов по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах России.

Как считали рейтинг

Ключевым показателем рейтинга стало отношение средней зарплаты в провинции (средние и малые населенные пункты регионов) к региональной стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Таким образом, этот индикатор позволяет оценить не просто номинальные доходы, а реальную покупательную способность жителей провинции.

Средние зарплаты в малых и средних населенных пунктах рассчитаны для каждого региона отдельно за вычетом крупнейших городов (с населением более 200 тысяч человек или с более чем 50 тысяч работающих в крупных и средних предприятиях) и региональных столиц.

Санкт-Петербург и Средние зарплаты определены на основе официальной муниципальной и региональной статистики по крупным и средним предприятиям за 2025 год с учётом выплаты НДФЛ. Стоимость фиксированного набора товаров и услуг рассчитана в среднем за 12 месяцев 2025 года. Регионы ранжировались по отношению средней зарплаты в малых и средних городах к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В рейтинг не вошли Москва Севастополь , имеющие статус городов федерального значения.

В лидерах крайний север

Первое место в рейтинге занял Ненецкий автономный округ , где по итогам 2025 года средней зарплаты в провинции хватает, чтобы приобрести 5,56 фиксированных набора товаров и услуг. Средняя чистая зарплата (за вычетом НДФЛ) составила здесь в 2025 году 151 тысячу рублей в месяц — это в 2,3 раза выше медианного уровня зарплаты в малых и средних городах России.

На второй позиции расположился Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 5,46 стандартных набора на среднюю зарплату и абсолютным значением 158 тысяч рублей в месяц. Замыкает первую тройку Магаданская область с результатом 5,46 фиксированных набора товаров и услуг — средняя зарплата составляет 180 тысяч рублей в месяц.

На четвёртом и пятом местах в рейтинге расположились Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа с результатом 4,63 и 4,45 стандартного потребительского набора соответственно. Чистая средняя зарплата в малых и средних населённых пунктах в Чукотском автономном округе по итогам 2025 года составила 187 тысяч рублей, а в Ханты-Мансийском автономном округе — Югра — 125 тысяч рублей.

Первый регион, который не специализируется на добыче полезных ископаемых и при этом характеризуется высоким отношением зарплат к стандартным наборам, – это Амурская область с результатом 4,25 стандартного набора, что соответствует седьмому месту в рейтинге. По мнению экспертов, такой результат Амурской области связан с крупнейшими проектами региона, в числе которых космодром Восточный, Амурский газохимический комплекс и Амурский газоперерабатывающий завод. Кроме того, здесь продолжается активное строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в рамках программы модернизации Восточного полигона железных дорог.

В первую десятку рейтинга также вошли: Сахалинская область (4,42 набора товаров и услуг к зарплате в этом регионе), Якутия (4,14), Татарстан (4,01) и Иркутская область (3,88).

Таким образом, в ТОП-10 регионов по соотношению зарплат в малых и средних населённых пунктах к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, как и в предыдущие годы, преобладают северные и дальневосточные территории, где развита добыча полезных ископаемых, в том числе с использованием вахтового метода. В этих субъектах РФ работники добывающих отраслей составляют значительную долю занятых, и их труд оплачивается на высоком уровне. При этом добыча зачастую ведётся в отдалённых от крупных городов районах силами приезжих (вахтовых) работников, что и обеспечивает высокий уровень зарплат в провинции таких регионов.

Как показало исследование, в целом по стране медианное значение соотношения средней зарплаты в провинции и стоимости фиксированного набора товаров и услуг находится по итогам 2025 года на уровне 2,8.

В нижней части таблицы отношение средней зарплаты в малых и средних населенных пунктах к стоимости фиксированного набора товаров и услуг находится на уровне 1,4-2. В целом это соотношение в 2025 году составило менее 2 только в четырех регионах, против семи в исследовании 2024 года. Последние позиции в рейтинге преимущественно занимают республики Северного Кавказа , где средние зарплаты традиционно низки.

Зарплата выше 100 тысяч рублей

Наиболее высокая средняя зарплата в малых и средних городах отмечена в Чукотском округе, где за вычетом НДФЛ она составила 187 тысяч рублей. Далее следуют Магаданская область (180 тысяч рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (158 тысяч рублей) и Ненецкий автономный округ (151 тысяча рублей). В Камчатском крае , Якутии и Сахалинской области уровень зарплат в малых и средних городах в 2025 году был на уровне 130 тысяч рублей в каждом из регионов.

Хабаровского край и Преодолеть уровень в 100 тысяч рублей в месяц также смогли жители: Ханты-Мансийского автономного округа — Югра, Амурской области, Мурманской области Московской области . В этих пяти регионах зарплата по итогам 2025 года была в диапазоне 125-105 тысяч рублей в месяц. Таким образом, в 2025 году двенадцать регионов характеризовались зарплатой более 100 тысяч рублей в провинции против восьми в исследовании по итогам 2024 года и шести в 2023 году.

Рост зарплаты в провинции по итогам 2025 года наблюдался во всех регионах, а медианное значение прироста составило 14,5%. Как видно, зарплаты в провинции в прошедшем году росли даже быстрее, чем в целом по стране, когда прирост за год составил 13,5%. Таким образом, 2025 год стал очередным годом, четвертым подряд, когда в провинции зарплаты росли быстрее, чем в крупных городах. В результате в малых и средних населенных пунктах в последние годы зарплаты немного сократили отставание от мегаполисов.

В части динамики отдельных регионов наиболее существенный рост зарплаты в малых и средних населенных пунктах произошел в Республике Татарстан , где за год они в номинальном выражении выросли на 21%. Кроме того, большой рост провинциальных зарплат отмечается в Забайкальском крае (20%), в Магаданской области (19%), Хабаровском крае (19%) и Республике Мордовия (18%).

Провинция почти не отстает от крупных городов

В среднем в малых и средних населенных пунктах зарплаты на 12% меньше, чем в крупных городах. Для сравнения в 2024 году отставание составляло 13%, а в 2023 году – 25%. Таким образом, имеет место тенденция сближения зарплат в провинции с зарплатами в крупных городах.

Как показывают результаты исследования в 2025 году в 12 регионах России оплата труда наёмных работников в малых и средних населенных пунктах оказались выше, чем в крупных городах и столицах регионов. В тройке регионов с самым большим отрывом оказались: Ненецкий автономный округ (+32%), Амурская область (27%) и Республика Коми (23%). В НАО и в Коми это связано с сырьевым характером экономики регионов, и соответственно "экономические центры" тут располагаются в небольших населенных пунктах, где ведется добыча полезных ископаемых. Амурская область, как это уже упоминалось ранее, скорее всего, выделяется на общем фоне из-за нескольких крупнейших строек.