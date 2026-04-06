Арсеналы ракет США и их союзников истощаются, считает американский эксперт

ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Арсеналы ракет-перехватчиков у США и их союзников стремительно сокращаются в свете продолжающейся военной операции против Ирана, что может сделать союзные Вашингтону страны уязвимыми, пишет газета New York Times со ссылкой на директора проекта по противоракетной обороне в Центре стратегических и международных исследований Тома Карако.
Как отмечает издание, системы ПВО стали одним из ключевых элементов текущего конфликта, они позволяют сбивать баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники, обеспечивая защиту городов, военных баз и инфраструктуры. Газета отмечает, что цепочки поставок таких ракет-перехватчиков уже несколько лет испытывают трудности - сначала из-за конфликта на Украине, затем из-за атак хуситов в районе Красного моря и 12-дневного конфликта США с Ираном в 2025 году.
"Мы начали этот конфликт с большим дефицитом. За последний месяц эта нехватка стала гораздо больше, потому что мы продолжаем запускать эти ракеты", - заявил Карако.
По данным издания, проблема усугубляется тем, что военная доктрина часто предполагает запуск двух ракет-перехватчиков по каждой входящей цели, из-за чего противоракетные арсеналы истощаются вдвое быстрее, чем расходуются наступательные средства противника. В нынешнем конфликте США координируют системы ПВО с Израилем, Саудовской Аравией, государствами Персидского залива и другими союзниками, используя батареи Patriot и THAAD, а также ракеты Standard с кораблей ВМС.
Газета пишет, что число таких ракет держится в строжайшем секрете, однако анализ оборонительных возможностей стран Персидского залива показывает, что волны ответных иранских ударов серьезно сократили их запасы. В частности, исследовательский центр JINSA пришел к выводу, что Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн могли израсходовать более трех четвертей своих запасов перехватчиков Patriot PAC-3.
New York Times подчеркивает, что даже возможное прекращение огня с Ираном не решит проблему полностью. Дефицит перехватчиков уже стал глобальным вызовом: помимо Украины и стран Ближнего Востока, на стабильные поставки таких систем рассчитывают Тайвань, Южная Корея, Япония и государства Западной Европы.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.