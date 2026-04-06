Арсеналы ракет США и их союзников истощаются, считает американский эксперт - РИА Новости, 06.04.2026
13:51 06.04.2026
Арсеналы ракет США и их союзников истощаются, считает американский эксперт
Арсеналы ракет США и их союзников истощаются, считает американский эксперт - РИА Новости, 06.04.2026
Арсеналы ракет США и их союзников истощаются, считает американский эксперт
Арсеналы ракет-перехватчиков у США и их союзников стремительно сокращаются в свете продолжающейся военной операции против Ирана, что может сделать союзные... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T13:51:00+03:00
2026-04-06T13:51:00+03:00
сша
иран
в мире, сша, иран
В мире, США, Иран
Арсеналы ракет США и их союзников истощаются, считает американский эксперт

Карако: ракеты США и их союзников сокращаются из-за операции против Ирана

© AP Photo / U.S. NavyЗапуск американской ракеты Tomahawk
Запуск американской ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© AP Photo / U.S. Navy
Запуск американской ракеты Tomahawk. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Арсеналы ракет-перехватчиков у США и их союзников стремительно сокращаются в свете продолжающейся военной операции против Ирана, что может сделать союзные Вашингтону страны уязвимыми, пишет газета New York Times со ссылкой на директора проекта по противоракетной обороне в Центре стратегических и международных исследований Тома Карако.
Как отмечает издание, системы ПВО стали одним из ключевых элементов текущего конфликта, они позволяют сбивать баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники, обеспечивая защиту городов, военных баз и инфраструктуры. Газета отмечает, что цепочки поставок таких ракет-перехватчиков уже несколько лет испытывают трудности - сначала из-за конфликта на Украине, затем из-за атак хуситов в районе Красного моря и 12-дневного конфликта США с Ираном в 2025 году.
Запуск ракеты JASSM-ER с истребителя F-16 - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
США задействуют большую часть своих крылатых ракет против Ирана, пишут СМИ
4 апреля, 21:08
"Мы начали этот конфликт с большим дефицитом. За последний месяц эта нехватка стала гораздо больше, потому что мы продолжаем запускать эти ракеты", - заявил Карако.
По данным издания, проблема усугубляется тем, что военная доктрина часто предполагает запуск двух ракет-перехватчиков по каждой входящей цели, из-за чего противоракетные арсеналы истощаются вдвое быстрее, чем расходуются наступательные средства противника. В нынешнем конфликте США координируют системы ПВО с Израилем, Саудовской Аравией, государствами Персидского залива и другими союзниками, используя батареи Patriot и THAAD, а также ракеты Standard с кораблей ВМС.
Газета пишет, что число таких ракет держится в строжайшем секрете, однако анализ оборонительных возможностей стран Персидского залива показывает, что волны ответных иранских ударов серьезно сократили их запасы. В частности, исследовательский центр JINSA пришел к выводу, что Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн могли израсходовать более трех четвертей своих запасов перехватчиков Patriot PAC-3.
Запуск баллистических ракет в Иране - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
"Нет другого средства". В США заговорили о ядерном оружии из-за Ирана
5 апреля, 17:01
New York Times подчеркивает, что даже возможное прекращение огня с Ираном не решит проблему полностью. Дефицит перехватчиков уже стал глобальным вызовом: помимо Украины и стран Ближнего Востока, на стабильные поставки таких систем рассчитывают Тайвань, Южная Корея, Япония и государства Западной Европы.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
"Беспрецедентные потери". Ход Ирана вызвал панику в США
Вчера, 13:09
 
