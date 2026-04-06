"Радио Судного дня" передало сигнал "Пополнение"

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Еще один сигнал прозвучал в понедельник в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".

Новое сообщение зафиксировано в 15.58 мск, сообщает Telegram-канал " УВБ-76 логи" , который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигнал "Пополнение".

Ранее в понедельник Telegram-канал "УВБ-76 логи" сообщал, что радиостанция передала сообщение "Гот" и "Блудонатр".