Депутата Рады обвинили в незаконном обогащении почти на 300 тысяч долларов

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о предъявлении обвинения действующему депутату Верховной рады в незаконном обогащении на сумму 297 тысяч долларов.
"НАБУ и САП (специализированная антикоррупционная прокуратура) разоблачили в незаконном обогащении действующего народного депутата Украины. Следствие установило, что в течение 2020-2021 годов подозреваемый стал владельцем активов на общую сумму почти 13 миллиона гривен (297 тысяч долларов – ред.), что значительно превышало уровень его официально задекларированных доходов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
По данным издания "Украинская правда", которое ссылается на собственные источники в правоохранительных органах, речь идет о депутате от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Александре Качном.
По данным НАБУ, на указанные средства депутат приобрел коттедж и земельный участок на побережье Черного моря, в селе Коблево Николаевской области, а также квартиру в центре Киева площадью 132,6 квадратных метра. Как сообщает ведомство, депутату предъявили обвинение по уголовной статье о незаконном обогащении. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
