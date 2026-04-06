Депутата Рады обвинили в незаконном обогащении почти на 300 тысяч долларов

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о предъявлении обвинения действующему депутату Верховной рады в незаконном обогащении на сумму 297 тысяч долларов.

По данным издания "Украинская правда", которое ссылается на собственные источники в правоохранительных органах, речь идет о депутате от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Александре Качном.