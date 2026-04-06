Путин поручил принять меры для освоения медработниками навыков работы с ИИ

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ принять меры для освоения медицинскими работниками навыков работы с цифровыми платформами и сервисами, включая применение искусственного интеллекта в диагностике и интерпретации результатов исследований.
Перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 18 февраля 2026 года, опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации... принять меры, направленные на развитие кадрового потенциала системы здравоохранения в части, касающейся освоения медицинскими работниками навыков работы с цифровыми платформами и сервисами, включая применение технологий искусственного интеллекта в диагностике и интерпретации результатов исследований", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2026 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также высшие должностные лица субъектов России.