СМИ: Ирак может восстановить экспорт нефти за неделю, при открытии Ормуза

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Ирак в случае приостановки боевых действий на Ближнем Востоке, а также открытия Ормузского пролива способен за неделю восстановить экспорт нефти до 3,4 миллиона баррелей в сутки, что соответствует показателям до эскалации конфликта в регионе, сообщил глава иракской нефтяной компании Basra Oil Company Басем Абдул Карим (Bassem Abdul Karim).

"Добыча на южных месторождениях Ирака составляет около 900 тысяч баррелей в сутки, но, если война закончится, а безопасный проход через Ормузский пролив будет гарантирован, экспорт может за неделю достичь 3,4 миллиона баррелей в сутки", - пишет агентство, указывая, что этот уровень соответствует показателям экспорта страны до эскалации ситуации на Ближнем Востоке

Согласно анализу Рейтера, среди нефтедобывающих стран Персидского залива Ирак понес наибольшие потери в доходах в результате фактического закрытия пролива, поскольку у него нет альтернативных маршрутов поставок.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в понедельник заявил, что Иран ведет переговоры с Оманом по поводу выработки режима судоходства в Ормузском проливе. Он также сообщил, что Тегеран упростил передвижение судов невраждебных стран через пролив, подчеркнув, что Иран не позволит пользоваться водным маршрутом судам, связанным или имеющим отношение к агрессии США Израиля против Ирана.

"Мы не получили никаких официальных документов относительно разрешения на проход иракских танкеров", - приводит Рейтер слова главы Basra Oil Company.

Он также добавил, что удары по нефтяным объектам нанесли "значительный ущерб целостности процессов добычи нефти", отмечает агентство.