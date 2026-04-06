СМИ: Ирак может восстановить экспорт нефти за неделю, при открытии Ормуза - РИА Новости, 06.04.2026
18:58 06.04.2026
СМИ: Ирак может восстановить экспорт нефти за неделю, при открытии Ормуза
Ирак в случае приостановки боевых действий на Ближнем Востоке, а также открытия Ормузского пролива способен за неделю восстановить экспорт нефти до 3,4 миллиона
2026-04-06T18:58:00+03:00
СМИ: Ирак может восстановить экспорт нефти за неделю, при открытии Ормуза

Вид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Ирак в случае приостановки боевых действий на Ближнем Востоке, а также открытия Ормузского пролива способен за неделю восстановить экспорт нефти до 3,4 миллиона баррелей в сутки, что соответствует показателям до эскалации конфликта в регионе, сообщил глава иракской нефтяной компании Basra Oil Company Басем Абдул Карим (Bassem Abdul Karim).
"Добыча на южных месторождениях Ирака составляет около 900 тысяч баррелей в сутки, но, если война закончится, а безопасный проход через Ормузский пролив будет гарантирован, экспорт может за неделю достичь 3,4 миллиона баррелей в сутки", - пишет агентство, указывая, что этот уровень соответствует показателям экспорта страны до эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
Согласно анализу Рейтера, среди нефтедобывающих стран Персидского залива Ирак понес наибольшие потери в доходах в результате фактического закрытия пролива, поскольку у него нет альтернативных маршрутов поставок.
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в понедельник заявил, что Иран ведет переговоры с Оманом по поводу выработки режима судоходства в Ормузском проливе. Он также сообщил, что Тегеран упростил передвижение судов невраждебных стран через пролив, подчеркнув, что Иран не позволит пользоваться водным маршрутом судам, связанным или имеющим отношение к агрессии США и Израиля против Ирана.
"Мы не получили никаких официальных документов относительно разрешения на проход иракских танкеров", - приводит Рейтер слова главы Basra Oil Company.
Он также добавил, что удары по нефтяным объектам нанесли "значительный ущерб целостности процессов добычи нефти", отмечает агентство.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива.
