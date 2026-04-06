Путин поручил сформировать систему управления стратегией развития Приазовья

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину сформировать систему управления реализацией Стратегии устойчивого развития Приазовья на период до 2040 года.
Перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 18 февраля 2026 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов": ... при участии федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук", государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", исполнительных органов соответствующих субъектов Российской Федерации и заинтересованных организаций сформировать систему управления реализацией Стратегии устойчивого развития Приазовья на период до 2040 года, рассмотрев вопрос об определении оператора по внедрению передовых научно-технологических решений (проектов) и развитию научно-исследовательской деятельности на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации", - говорится в перечне.
Срок - 30 декабря 2026 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и директор АСИ Светлана Чупшева.