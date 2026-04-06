17:44 06.04.2026 (обновлено: 18:21 06.04.2026)
Число погибших при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме" возросло до 11 человек
Задымление от пожара на территории "Нижнекамскнефтехима"
На территории "Нижнекамскнефтехима" произошел пожар
2026-04-06T17:44:00+03:00
true
PT0M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2084056632_0:0:2706:2030_1920x0_80_0_0_bfc428497fa055987cfe1221c478e749.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Число погибших при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме" возросло до 11 человек

Число погибших при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме" возросло с 7 до 11 человек

КАЗАНЬ, 6 апр — РИА Новости. Число погибших при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме" возросло до 11 человек, сообщила компания.
«
"На территории "Нижнекамскнефтехима" завершается поисковая операция. Подтверждена гибель 11 человек, поиски еще одного сотрудника продолжаются", — говорится в публикации.
Компания пообещала сформировать программу поддержки детей погибших работников до их совершеннолетия.
В медицинские центры Москвы, Казани и Нижнекамска госпитализировали 25 пострадавших. Отмечается, что у всех положительная динамика в выздоровлении.
На прошлой неделе в одном из цехов "Нижнекамскнефтехима" прогремел взрыв. По информации компании, причиной стало воспламенение газовой смеси. В некоторых домах около завода выбило стекла.
Управление СК России по Татарстану возбудило дело о нарушении требований промышленной безопасности. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Мать погибшего в Нижнекамске пожарного рассказала о сыне
Мать погибшего в Нижнекамске пожарного рассказала о сыне
1 апреля, 16:32
 
