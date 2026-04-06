Пожар на заводе в Нижнекамске

Число погибших при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме" возросло до 11 человек

КАЗАНЬ, 6 апр — РИА Новости. Число погибших при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме" возросло до 11 человек, сообщила компания.

« "На территории "Нижнекамскнефтехима" завершается поисковая операция. Подтверждена гибель 11 человек, поиски еще одного сотрудника продолжаются", — говорится в публикации

Компания пообещала сформировать программу поддержки детей погибших работников до их совершеннолетия.

В медицинские центры Москвы, Казани и Нижнекамска госпитализировали 25 пострадавших. Отмечается, что у всех положительная динамика в выздоровлении.

На прошлой неделе в одном из цехов "Нижнекамскнефтехима" прогремел взрыв. По информации компании, причиной стало воспламенение газовой смеси. В некоторых домах около завода выбило стекла.