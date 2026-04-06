В МЧС рассказали о сотрудниках, пострадавших в результате удара ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Трое сотрудников МЧС пострадали в Запорожской области от удара беспилотника ВСУ, они получили ранения различной степени тяжести, сообщает главное региональное управление МЧС.

По данным ведомства, пожарные прибыли на место вызова для ликвидации пожара и спасения имущества в частном жилом доме в селе Первомайское Васильевского муниципального округа.