Посольство США в Киеве потратило полмиллиона долларов на интернет и связь

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Посольство США в Киеве заключило шесть контрактов на телекоммуникационные услуги, включая спецсвязь и VPN, общей стоимостью свыше 514 тысяч долларов, выяснило РИА Новости, проанализировав правительственные документы США.

Крупнейший контракт на мобильную связь получила Lifecell, третий по величине оператор Украины. Сумма соглашения составляет около 138 тысяч долларов, оно действует до августа 2026 года. Примечательно, что контракт заключён с единственным поставщиком без проведения конкурса, выяснило РИА Новости.

Доступ к интернету для посольства обеспечивает Укртелеком , крупнейший широкополосный оператор страны, по контракту на 111 тысяч долларов. В свою очередь, компания Varta поставляет систему защищенной транкинговой радиосвязи – на эти нужды выделено около 75 тысяч долларов.

Кроме того, компания Emplot TOV обслуживает два контракта на интернет и VPN общей стоимостью свыше 122 тысяч долларов. Ещё около 68 тысяч выделено на услуги фиксированной телефонной связи через ряд местных операторов.