В Московский регион вернулись заморозки - РИА Новости, 06.04.2026
08:47 06.04.2026 (обновлено: 13:51 06.04.2026)
В Московский регион вернулись заморозки
В Московский регион вернулись заморозки

Тишковец: в Московском регионе под утро температура опускалась до - 1,6 градусов

Весна в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Заморозки вернулись в столичный регион под утро, температура местами опустилась до -1,6 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"В столичном регионе под утро, в условиях ясной лунной погоды, местами вернулись лёгкие заморозки, которые отмечались в Ново-Иерусалиме (минус 1,6), Талдоме и Солнечногорске (минус 1,2), Серпухове (минус 0,9), Волоколамске (минус 0,6), Клину (минус 0,5), Михайловском (минус 0,4), Можайске и Наро-Фоминске (минус 0,2)", - рассказал Тишковец.
Синоптик добавил, что в Москве на метеостанции ВДНХ на минимальном термометре было плюс 1,4 градуса, на Балчуге - плюс 3 градуса, в Бутово - плюс 0,5 градуса, в Строгино - плюс 1,1, в Тушино - плюс 0,4.
"Заморозки в Москве ожидаются в конце рабочей недели, когда похолодает до 0 - минус 5", - отметил он.
